Pour ce week-end, Fnac décide de faire une très belle offre sur un TV QNED 50 pouces de la marque LG

Un √©cran de 50 pouces avec la qualit√© de construction LG et les performances de la technologie QNED, c’est ce que propose le LG 50QNED80. Il se n√©gocie actuellement √† 399 euros contre 499 euros habituellement.

Besoin d’un nouveau t√©l√©viseur ? Et si vous optiez pour la technologie QNED, qui n’est autre que la combinaison des technologies Quantom Dot et NanoCell pour un rendu de l’image exceptionnel. Avec la qualit√© de construction et logiciel de LG ce t√©l√©viseur est une belle occasion de changer votre TV afin de profiter encore mieux de vos contenus. Surtout que cet √©cran de 50 pouces perd 100 euros sur le site de la Fnac.

Ce TV LG QNED en bref

La technologie QNED apportant le meilleur de Quantum Dot et NanoCell

WebOS 24 l’un des meilleurs syst√®mes d’exploitation pour TV

Une résolution 4K UHD

Au lieu de 499 euros, le t√©l√©viseur QNED LG 50QNED80 est aujourd’hui disponible en promotion √† 399 euros sur la Fnac.

Une qualit√© d’image au top et des performances assur√©s par l’IA

Avec l’aide de la technologie QNED, le LG 50QNED80 exploite la synergie entre les Quantum Dots et les Nanocell pour offrir une qualit√© d‚Äôimage exceptionnelle. Cette fusion permet d‚Äôafficher une palette de couleurs encore plus riche et nuanc√©e, avec des contrastes am√©lior√©s et une luminosit√© optimis√©e. Le r√©sultat ? Des images plus r√©alistes et des sc√®nes encore plus immersives, qui donnent vie √† chaque d√©tail pour une exp√©rience visuelle saisissante.

Ce t√©l√©viseur int√®gre le puissant processeur őĪ5 AI 4K Gen7, con√ßu pour optimiser en temps r√©el la qualit√© des images et du son. Gr√Ęce √† l‚Äôintelligence artificielle de LG, chaque sc√®ne est analys√©e et am√©lior√©e pour offrir un rendu plus net, plus fluide et plus immersif. M√™me les contenus en basse r√©solution b√©n√©ficient d‚Äôun upscaling avanc√©, permettant de les rapprocher de la qualit√© 4K, pour une exp√©rience visuelle plus d√©taill√©e et r√©aliste.

Une expérience Smart TV géniale et du gaming

Avec le syst√®me d’exploitation WebOS dans sa version 24, l’exp√©rience de navigation est toujours plus fluide et optimis√© pour faciliter l’acc√®s aux applications, notamment avec l’apport des Quick Cards. Le magasin d’application permet entre autres de t√©l√©charger tous les services de streaming que vous souhaitez, mais aussi de pouvoir personnaliser le th√®me de WebOS. A savoir WebOS sera mis √† jour pendant cinq ans.

Ce t√©l√©viseur LG a √©t√© sp√©cialement con√ßu pour offrir une exp√©rience de divertissement immersive, avec une attention particuli√®re port√©e aux besoins des gamers. Gr√Ęce √† son optimiseur de jeu, vous pouvez ajuster avec pr√©cision chaque param√®tre d’affichage et de son afin d’obtenir une immersion totale dans vos jeux pr√©f√©r√©s. De plus, les technologies ALLM (Auto Low Latency Mode) et eARC (Enhanced Audio Return Channel) garantissent une r√©activit√© accrue et une qualit√© sonore optimale, vous assurant ainsi des sessions de jeu fluides et intenses, sans compromis sur la performance.

Afin de comparer le LG 50QNED80 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV 4K 50 pouces du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.