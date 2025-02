Le cinéma s’invite chez vous avec ce TV LG QNED 120 Hz de 75″ bradé à -33 %

Le LG 75QNED85T est un téléviseur connecté qui affiche de la 4K à 120 Hz pour vous régaler devant vos films, séries et jeux vidéo. La bonne nouvelle ? Aujourd’hui, il est affiché avec 500 euros de remise chez Carrefour.

Avec le LG 75QNED8T, vous avez un téléviseur connecté qui affiche de la 4K pour vous faire profiter des meilleures conditions possibles avec vos contenus multimédias. Une diagonale de 75″, il faut avoir de la place pour le poser chez vous, d’autant que les pieds sont de chaque côté de l’écran, donc le meuble doit être à la fois large et solide. Si jamais vous remplissez tous ces critères et que vous n’avez rien contre un peu de QNED à la maison, ce LG de 75″ perd 500 euros.

Ce qui séduit tant sur le LG 75QNED85T

Les 4 ports HDMI 2.1 adaptés au gaming

La technologie QNED, propre à LG, améliore le rendu des couleurs

La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz assure la fluidité

Jusqu’à maintenant, si vous souhaitiez acheter la LG 75QNED85T, il fallait débourser 1 499,99 euros. Mais, aujourd’hui, vous avez l’opportunité de l’avoir pour 999,99 euros chez Carrefour.

Un téléviseur pour les cinéphiles et les gamers

Si vous passez pas mal de temps devant la télé, pour vous détendre, que ce soit à regarder des films, des séries, ou même jouer, vous allez prendre votre pied avec ce modèle de 75″ 4K signé LG. Déjà avec 75″, vous aurez une image super large, car ça correspond à 189 cm de diagonale.

Le bonheur ça ne tient pas à grand-chose finalement, une grande diagonale, une fréquence de rafraîchissement native de 120 images/secondes et quatre ports HDMI 2.1 : que demander de plus ? Un processeur α8 AI 4K qui améliore les images venant de toutes les sources ? Pas de problème, c’est là aussi : il y a tout ce qu’il faut pour régaler les technophiles.

Une image traitée aux petits oignons

Sur ce téléviseur, LG utilise la technologie QNED, propre à ses appareils. Il s’agit d’une alliance d’une dalle LCD avec des mini LED qui permettent donc d’avoir beaucoup plus de points d’éclairages, pour des couleurs plus nuancées, une luminosité améliorée et des contrastes plus marquées. Avec la petite compatibilité HDR qui va bien. Donc l’image est plus réaliste et sur une diagonale de 75″, c’est vraiment saisissant.

Le téléviseur fonctionne avec WebOS, le système d’exploitation propriétaire de LG. S’il propose toutes les fonctions de base dont la grande majorité des utilisateurs vont se servir, les plus bidouilleurs d’entre vous regretteront l’absence de l’OS Google plus permissif et ouvert. Dernier petit bémol sur le son avec 2 x 10 Watts RMS, autant dire qu’une installation externe comme une barre de son ne sera pas de trop.

