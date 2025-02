Voilà une très belle offre pour ce grand TV 4K Philips de 65 pouces très immersif (-330 €)

Avec la fonction Ambilight, les téléviseurs Philips procurent une ambiance unique. Si vous souhaitez goûter à cette technologie sur un grand écran, vous pouvez vous tourner sans problème vers le modèle 65PUS8009/12. Il est d’ailleurs en promotion à 669 euros, au lieu de 1 005 euros.Â

Philips 65PUS8009/12 // Source : Ubaldi

Vous avez comme projet de changer votre téléviseur ? Nous avons l’offre qu’il vous faut. Le Philips 65PUS8009 ne propose peut-être pas le meilleur affichage qui soit sur son écran, sa technologie Ambilight apporte un véritable plus. Elle offre une bonne immersion et rend vos contenus plus dynamiques. . Et quoi de mieux qu’une grande diagonale pour profiter pleinement de cette fonction ? En ce moment, ce n’est plus aussi cher grâce à cette offre.

Ce qu’on apprécie sur le Philips 65PUS8009

Une grande dalle de 65 pouces avec la technologie Ambilight

Compatible 4K, HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Atmos

Titan OS, une interface fluide avec une variété d’applications

Habituellement vendu à 1 005 euros, le téléviseur Philips 65PUS8009 s’affiche à 699 euros chez Boulanger, mais une fois dans le panier, une remise de 30 euros s’applique et vous revient à 669 euros.

Ubaldi propose une offre alléchante aussi : si le téléviseur est remisé à 699 euros, mais qu’au bout de 100 euros, vous n’êtes pas satisfait, l’enseigne s’engage à vous rembourser. Découvrez toutes les conditions dans ce document.

Un TV qui fait la différence

Même s’il ne dispose pas de dalle Oled ou Qled, le Philips 65PUS8009 a d’autres atouts dans sa manche. Il propose une diagonale de 65 pouces, idéale pour profiter de ses séries et ses films dans les meilleures conditions.

Avoir un grand écran n’est pas le seul moyen pour obtenir une bonne immersion : la technologie Ambilight vient décupler l’immersion, grâce à un jeu de LEDs disposées à l’arrière et autour du téléviseur. Le halo de lumière projeté s’adapte aux couleurs du programme visionné. Il est tout à fait possible de l’utiliser comme lumière d’appoint, de changer la couleur pour transformer votre salon en un coin cosy.

Une smart TV réussi

L’écran LCD dispose d’un bon taux de contraste. Pour assurer une bonne qualité d’image, on a droit à une définition 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels), mais aussi une compatibilité avec les normes HDR10, HDR10+, ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. Par contre, limité à 60 Hz, on ne peut pas profiter de la 4K@120fps sur PS5 ou Xbox Series X, ce qui est bien dommage. On a tout de même accès à la technologie VRR (Variable Refresh Rate) qui offre un gameplay plus fluide.

Si ce n’est pas le meilleur TV pour le gaming, ce téléviseur connecté offre une bonne expérience avec Titan OS. Ce système d’exploitation est proche de Google TV, avec une variété d’applications préinstallées et la possibilité d’en télécharger d’autres, comme les applications de streaming les plus populaires. Les compatibilités avec Google Assistant, et Amazon Alexa sont aussi de la partie pour profiter du contrôle vocal.

