Voilà un petit TV 4K Philips Ambilight pas cher qui procure une grande immersion 

Le TV Philips 43PUS8209 est un modèle plutôt complet pour son prix : il profite d’une dalle Qled avec de l’Ambilight, quelques-unes des meilleures normes vidéos ainsi que des fonctionnalités gaming intéressantes, le tout pour moins de 330 euros grâce à cette offre de fin d’année.

Philips Ambilight 43PUS8209 // Source : site officiel

Si la plupart des utilisateurs misent sur des TV de 55 pouces et plus (voire bien plus), d’autres optent plutôt pour de petits téléviseurs plus adaptés aux petites pièces. Certains de ces modèles se montrent dignes d’intérêt, comme ce Philips 43PUS8209, qui se vante d’avoir un écran Qled immersif malgré sa petite diagonale grâce à l’Ambilight. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne coûte pas plus de 330 euros aujourd’hui.

Les points forts du Philips 43PUS8209

Une dalle Qled de 43 pouces avec l’Ambilight

Compatible 4K, HDR, HDR10, HDR10+ et Dolby Atmos

Des fonctionnalités gaming : ALLM + VRR

Vendu habituellement aux alentours de 449 euros, le téléviseur Philips 43PUS8209 se négocie actuellement à seulement 327,26 euros sur le site PC Componentes.

Un petit TV certes, mais immersif

Le Philips 43PUS8209 possède une diagonale de 43 pouces, une petite taille qui conviendra parfaitement aux petites pièces ou à celles et ceux qui recherchent un téléviseur d’appoint pour une chambre. Ses fines bordures permettent de s’immerger très rapidement dans chaque contenu.

Mais ce qu’on va davantage apprécier, c’est sa technologie Ambilgiht. Grâce à un système de barres LED au dos du TV, ce dernier va pouvoir projeter tout autour de l’écran un halo de lumière colorée sur le mur, qui va surtout s’adapter aux couleurs du programme diffusé. Résultat : on profite d’une meilleure immersion, d’images qui paraissent bien plus grandes et d’un confort visuel inégalé.

L’un des autres atouts de ce téléviseur, c’est évidemment cette dalle 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) QLED de 43 pouces qui offre de beaux contrastes et une restitution fidèle des couleurs. La dalle supporte par ailleurs les formats HLG, HDR10 et HDR10+, qui permettent d’obtenir des images plus contrastées et riches en détail. Pas de Dolby Vision, en revanche, côté son, on a droit à du Dolby Atmos, soit l’assurance de profiter d’un meilleur rendu audio.

Une smartTV avec des fonctionnalités gaming intéressantes

Cette référence se dote de ports HDMI 2.1, ce qui devrait contenter les possesseurs d’une console next-gen. Mais attention, la fonctionnalité 4K@120fps n’est pas disponible ici : la connectique ne permet que la 4K@60fps. On se console avec la présence des fonctions ALLM (Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable Refresh Rate) qui permettent de réduire la latence en plus de minimiser les déchirures d’écran.

Enfin, côté OS, la firme néerlandaise intègre Titan OS, un nouveau système d’exploitation qui propose une variété d’applications préinstallées et la possibilité d’en télécharger d’autres, comme Disney+, Netflix, Prime Video, Max, etc. Les compatibilités avec Google Assistant, et Amazon Alexa sont aussi de la partie pour profiter du contrôle vocal.

Envie de découvrir ce que propose la concurrence ? Voici notre guide regroupant les meilleurs TV compacts du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.