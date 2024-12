Voilà un TV Philips Ambilight géant de 75″ à -40 % parfait pour mater les films de Noël

Vous avez comme projet de changer votre TV pour cette fin d’annĂ©e ? Nous avons l’offre qu’il vous faut : ce modĂšle de 75 pouces signĂ© Philips, qui procure une bonne immersion, se nĂ©gocie Ă 949 euros au lieu de 1 499 euros au dĂ©part.

Philips Ambilight 75PUS8309 // Source : Site officiel

Parmi la flopĂ©e de tĂ©lĂ©viseurs que l’on trouve sur le marchĂ©, ceux de la marque Philips se dĂ©marquent pour l’ambiance unique qu’ils procurent grĂące Ă l’intĂ©gration de la fonction Ambilight sur 3 cĂŽtĂ©s. Elle offre une grande immersion et rend vos contenus plus dynamiques. Et quoi de mieux qu’une grande diagonale pour profiter pleinement de cette fonction ? En ce moment, ce n’est plus aussi cher grĂące Ă cette remise de prĂšs de 40 % sur ce modĂšle de 75 pouces.

Ce qui plait avec le TV Philips 75PUS8309

C’est sa grande surface d’affichage : 75 pouces

Sa compatibilité 4K HDR et sa technologie Ambilight immersive

La présence de fonctionnalités gaming et son OS réactif

Au prix conseillĂ© de 1 499 euros, le tĂ©lĂ©viseur Philips Ambilight 75PUS8309 se trouve moins cher sur Amazon et s’affiche en ce moment Ă 949 euros. Si vous ĂȘtes membre Prime, vous pouvez mĂȘme la recevoir avant NoĂ«l !

Un TV imposant qui procure une grande immersion et une ambiance chaleureuse

Une fois dĂ©ballĂ©, le tĂ©lĂ©viseur 75PUS8309 impressionne par sa taille : 75 pouces (soit 190 centimĂštres). On a lĂ un Ă©cran d’une taille considĂ©rable, donc veillez bien Ă avoir suffisamment de place dans votre salon avant de vous le procurer. Cette diagonale est en tout cas plus que confortable pour profiter de ses sĂ©ries et films dans les meilleures conditions.

Si un Ă©cran plus grand est le moyen le plus simple d’obtenir une meilleure immersion, ce n’est pas la seule solution : la technologie Ambilight vient dĂ©cupler l’immersion, grĂące Ă un jeu de LEDs disposĂ©es Ă l’arriĂšre et autour du tĂ©lĂ©viseur. Le halo de lumiĂšre projetĂ© s’adapte aux couleurs du programme visionnĂ©. Il est tout Ă fait possible de l’utiliser comme lumiĂšre d’appoint, de la couleur de votre choix, afin de transformer votre coin TV en un coin cosy et profiter pleinement des meilleurs films de NoĂ«l.

Un TV de qualité avec un OS proche de Google TV

MĂȘme s’il ne dispose pas de dalle Oled ou Qled, son Ă©cran LCD dispose d’un bon taux de contraste. Pour assurer une bonne qualitĂ© d’image, on a droit Ă une dĂ©finition 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels), mais aussi une compatibilitĂ© avec les normes HDR10, HDR10+, ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif.

La dalle ayant un taux de rafraßchissement limité à 60 Hz, on ne peut pas profiter de la 4K@120fps sur PS5 ou Xbox Series X, ce qui est bien dommage. On se console avec la présence de ports HDMI 2.1, mais aussi de la technologie VRR (Variable Refresh Rate) qui offre un gameplay plus fluide.

Enfin, ce modĂšle s’appuie sur Titan OS, le nouveau systĂšme d’exploitation maison de la marque. Une interface proche de Google TV, qui propose une variĂ©tĂ© d’applications prĂ©installĂ©es et la possibilitĂ© d’en tĂ©lĂ©charger d’autres, comme les applications de streaming les plus populaires. Les compatibilitĂ©s avec Google Assistant, et Amazon Alexa sont aussi de la partie pour profiter du contrĂŽle vocal.

