Darty fait une belle offre sur les rubans LED connectés Philips Hue Lighstrip Plus pour la fin des soldes

Intelligente, façonnable et personnalisable, la bande lumineuse Lightstrip Plus de Philips Hue est capable de métamorphoser une pièce. Si elle vous intéresse, sachez que vous pourrez en avoir deux pour 99,98 euros au lieu de 179,98 euros chez Darty et à la Fnac pendant les soldes d’hiver.

Les rubans LED colorés de Philips Hue, les fameux Lightstrip Plus, figurent parmi les références les plus plébiscitées de la marque, aux côtés de ses ampoules White & Color que l’on ne présente plus. Il faut dire que ces Lightstrip Plus sont particulièrement faciles à plier, à installer et à moduler ; des bandes qui permettent avant tout de raviver un intérieur un peu fade, grâce à des lumières colorées. Celles et ceux qui souhaitent pouvoir en profiter au quotidien pourront d’ailleurs en avoir deux pour moins de 100 euros pendant les soldes, et on peut dire que c’est une super affaire.

Les points forts du Philips Hue Lightstrip Plus

Un ruban LED de 2 mètres

Sécable et souple

Plus de 16 millions de couleurs disponibles

Compatible Bluetooth, Google Assistant et Alexa

Initialement affiché à 89,99 euros, le ruban LED Philips Hue Lightstrip Plus est actuellement proposé à 59,99 euros chez Darty et à la Fnac. Mais si vous en ajoutez deux au panier, une remise de 20 euros supplémentaire s’appliquera : le pack de deux Lightstrip Plus vous reviendra ainsi à 99,98 euros au lieu de 179,98 euros (jusqu’au 2 mars 2025 chez Darty, et jusqu’au 4 février 2025 à la Fnac).

Le prix réduit du pack de 2 Philips Hue Lightstrip Plus sur le site de Darty : la remise s’opère automatiquement une fois les deux produits ajoutés au panier.

Il se plie à vos volontés

Le Lightstrip Plus de Philips Hue se présente sous la forme d’un long ruban de 2 mètres, que l’on peut plier et façonner à notre guise. Dotée d’une surface adhésive, cette bande peut être collée sur diverses surfaces : les gameurs pourront par exemple la fixer derrière leur setup pour pimper leur installation de la meilleure des manières, tandis que les fans d’Ambilight l’accrocheront derrière leur téléviseur. Le Lightstrip Plus fera aussi son petit effet placé sous des armoires de cuisine ou même autour des marches d’un escalier.

Et si ce ruban est trop long, sachez que vous pouvez le couper le long des lignes indiquées sans l’endommager. Et chaque pièce séparée peut être réutilisée à tout moment, donc pas de panique si vous vous loupez. Si, au contraire, les 2 mètres ne sont pas suffisants, vous pourrez vous offrir des extensions d’un mètre ; le Lightstrip est extensible jusqu’à 10 mètres précisément.

On le contrôle facilement sur son smartphone

C’est via l’application de Philips Hue que la magie pourra opérer. Dessus, vous pourrez choisir la lumière colorée que le Lightstrip Plus va diffuser. Et il y a largement de quoi faire, puisqu’une palette de plus de 16 millions de couleurs est proposée, avec même des nuances de blanc. Attention, contrairement au modèle Gradient, le ruban classique ne peut diffuser qu’une seule couleur à la fois. Par ailleurs, le pilotage de cet appareil intelligent peut aussi s’effectuer grâce à Google Assistant et Alexa ; pratique pour gagner du temps et activer l’éclairage grâce à sa voix uniquement.

Enfin, notez que depuis quelque temps, les produits Philips Hue sont compatibles avec le Bluetooth, et c’est donc bel et bien le cas pour le Lightstrip Plus. Cela nous permet de moduler son éclairage sur son smartphone si l’on est à la maison et pas trop éloigné de l’appareil. En revanche, si l’on veut pouvoir le contrôler même lorsque nous ne sommes pas présents chez nous, il faut impérativement nous munir d’un pont de connexion Hue Bridge, qui n’est malheureusement pas fourni ici. Cette pièce est indispensable pour bénéficier d’une plus longue portée qu’avec le Bluetooth grâce au protocole Zigbee, technologie que le pont utilise pour se connecter à notre Wi-Fi (et qui est bien moins gourmande en énergie que le Wi-Fi). Ce Bridge donne en plus accès à une foule de fonctionnalités supplémentaires, comme la programmation de routines, la simulation d’une présence chez nous en notre absence grâce à l’activation du ruban à distance ou encore la synchronisation de la lumière avec des films ou de la musique.

Philips Hue : comment bien débuter avec vos ampoules connectées ?

