Lighstrip Plus : le fameux ruban LED de Philips Hue est de retour en promotion sur Amazon

Le Lightstrip Plus de la gamme Hue de Philips est un ruban LED coloré et surtout intelligent que l’on peut façonner à sa guise et fixer sur de nombreuses surfaces chez soi. S’il vous intéresse, sachez qu’il est en ce moment proposé à 52,46 euros au lieu de 89,95 euros sur Amazon.

Le catalogue de la gamme d’éclairages connectés Hue créée par Philips regorge de références variées. Aux côtés des best-sellers de la marque, aka les fameuses ampoules White & Color, on y trouve aussi des rubans LED colorés, baptisés Lightstrip Plus. Une bande lumineuse que l’on peut plier, couper et coller où bon nous semble à la maison pour raviver un intérieur un peu pâlichon. Le hic, c’est que ce Lightstrip Plus est habituellement assez onéreux, mais la bonne nouvelle du jour, c’est qu’on peut le trouver à -42 % sur Amazon.

Les points forts de ce Lightstrip Plus

Un ruban LED souple et sécable de 2 mètres

Plus de 16 millions de couleurs disponibles

Compatible Bluetooth, Google Assistant, Alexa

Auparavant affiché à 89,95 euros, le ruban LED Philips Hue Lightstrip Plus est aujourd’hui proposé à 52,46 euros sur Amazon.

Un ruban pliable à fixer partout

Le Philips Hue Lightstrip Plus est un long ruban lumineux d’intérieur de 2 mètres qui a la particularité d’être pliable et façonnable à notre guise. Il dispose d’une surface adhésive grâce à laquelle on va pouvoir le coller sur une grande variété de surfaces : derrière un téléviseur ou un PC gamer, sous des armoires de cuisine, le long des plinthes ou même autour des marches d’un escalier.

Et s’il est trop long pour vous, vous pourrez tout à fait le couper le long des lignes indiquées sans l’endommager ; notez d’ailleurs que chaque pièce séparée ainsi peut être réutilisée à tout moment. Et si au contraire, les 2 mètres de bande ne sont pas suffisants, des extensions d’un mètre sont proposées par la marque pour profiter d’un rab de lumière colorée. Le Lightstrip Plus est extensible jusqu’à 10 mètres.

Un contrôle facile depuis son smartphone

Une fois bien fixé, le Lightstrip Plus peut diffuser la lumière colorée que vous aurez sélectionnée directement sur l’application de la marque. Vous aurez d’ailleurs l’embarras du choix puisque plus de 16 millions de couleurs sont proposées, de même que plusieurs nuances de blanc, de la plus froide à la plus chaude. Sachez toutefois que contrairement au modèle Gradient, ce ruban ne peut diffuser qu’une seule couleur à la fois. Pour vous faciliter la tâche, Philips a par ailleurs pensé à la compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa, pratiques pour gagner du temps et activer ou désactiver l’éclairage grâce à votre voix.

Pour le contrôle du Lightstrip Plus, celui-ci s’opère donc depuis l’application grâce au Bluetooth. Vous pourrez ainsi moduler sa couleur depuis votre smartphone si vous êtes présent chez vous et pas trop loin du ruban. Mais si vous souhaitez pouvoir le contrôler même lorsque vous n’êtes pas chez vous, il faudra vous équiper d’un pont de connexion Hue Bridge, si ce n’est pas déjà fait. Cette pièce est indispensable pour bénéficier d’une plus longue portée qu’avec le Bluetooth grâce au protocole Zigbee, technologie que le pont utilise pour se connecter à votre Wi-Fi. Un Bridge qui donne en plus accès à une foule de fonctionnalités supplémentaires, comme la programmation de routines, la simulation d’une présence chez vous en votre absence grâce à l’activation du ruban à distance ou encore la synchronisation de la lumière avec vos films ou votre musique.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque et en savoir davantage sur elle, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide expliquant combien bien débuter avec des ampoules Philips Hue.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.