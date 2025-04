LG Electronics a annoncé le 2 avril 2025 la disponibilité de ses nouveaux modèles de téléviseurs pour l’année 2025, avec un accent particulier sur sa gamme QNED evo AI. Ces téléviseurs LED/LCD haut de gamme héritent de l’ADN innovant des modèles OLED evo de la marque et dont voici tous les détails techniques.

LG QNED Series 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Après une brève présentation lors du CES 2025 à Las Vegas, LG a dévoilé l’intégralité de ses gammes de téléviseurs LCD. Leader sur le marché de l’OLED pour la 12e année consécutive, LG propose également une gamme intéressante de téléviseurs LCD. En plus des séries OLED B5, C5, G5 et M5, il s’agit des séries QNED. Certaines profitent de la déclinaison « QNED evo AI » qui se distingue notamment par sa technologie Dynamic QNED Color, une solution unique offrant une large palette de reproduction des couleurs.

D’après la marque, cette technologie permet aux téléviseurs d’être certifiés par Intertek pour 100% du volume des couleurs, garantissant ainsi des images aux couleurs riches et éclatantes.

Tous les téléviseurs de ces séries sont animés par le système webOS 25 avec une pincée d’intelligence artificielle, dont la possibilité d’interroger l’assistant conversationnel Copilot de Microsoft.

En outre, la fonctionnalité AI Voice ID permet au téléviseur de reconnaître la voix de l’utilisateur lorsqu’il passe une commande vocale, basculant automatiquement sur son profil personnalisé avec des recommandations de contenus adaptées à ses goûts.

La nouvelle télécommande AI Magic Remote, plus fine et ergonomique, place l’IA au centre de la navigation grâce à son bouton AI central mais dépourvue de touches numériques. Elle introduit aussi deux touches à bascule pour gérer le volume et le changement des chaînes.

Les TV LG 2025 sont compatibles Google Chromecast, AirPlay 2 et Alexa.

Une expérience sans fil pour des TV LED

LG propose une innovation notable avec le modèle QNED9M, le tout premier téléviseur QNED doté du boîtier Zero Connect, jusque-là réservé aux modèles OLED evo des séries M (dont la dernière M5 en date). Il s’agit exactement du même boîtier que cette dernière.

LG QNED9M Zero Connect // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Cette technologie permet une transmission sans fil en 4K 144 Hz entre l’écran du téléviseur et le boîtier, offrant ainsi une expérience sans fil sans compromis sur la qualité. Pour la qualité d’image, cette série s’appuie sur un système de rétroéclairage Mini-LED avec le processeur Alpha 9 et propose une définition Ultra HD. Elle est compatible Dolby Vision et HDR10 .

LG QNED9M // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Elle supporte les technologies d’optimisation pour les jeux, dont le VRR (Variable Refresh Rate) jusqu’à 144 Hz ainsi que le FreeSync Premium. Elle prend également en charge la technologie WOW Cast pour, en cas d’association avec une barre de son de la marque, utiliser ses haut-parleurs de manière synchronisée. La réception sans fil depuis le téléviseur peut alors être réalisée, afin de continuer à profiter d’un minimum de câble.

LG QNED9M // Source : LG

Cette série LG QNED9M est disponible en 65, 75 et 86 pouces. Le TV LG 65QNED9M de 65 pouces sera disponible prochainement pour un prix de 1799 euros. Comptez sur un tarif de 2499 euros pour le 75 pouces 75QNED9M et 3499 euros pour le 85QNED9M de 85 pouces.

Série LG QNED93, avec un rétroéclairage Mini-LED jusqu’à 144 Hz

En descendant dans la gamme, il y a la série LG QNED93. Celle-ci est déclinée en 55, 65, 75 et 85 pouces. Elle utilise un pied central avec un socle et deux branches pour donner un côté aérien au design. Elle est animée par le chipset Alpha AI 4K Gen 2. Elle profite d’un système de rétroéclairage Mini-LED avec une répartition sur toute la surface de l’écran pour optimiser le contraste et limiter les effets de blooming.

LG QNED93

La fréquence native est de 120 Hz mais avec les jeux et les appareils compatibles, elle peut monter jusqu’à 144 Hz. Elle supporte toutes les dernières technologies d’optimisation pour le gaming sauf le G-Sync. Notez la présence de 4 ports HDMI 2.1 dont une est compatible eARC pour le retour audio vers une barre de son ou un amplificateur. Les téléviseurs supportent les contenus Dolby Vision, HDR10 et disposent d’un mode Filmmaker pour respecter le plus possible les intentions des réalisateurs. Notez également la prise en charge de la technologie QMS.

Côté audio, on peut compter sur une compatibilité Dolby Atmos avec un système de haut-parleurs délivrant 40W. Des optimisations du son sont prévues par LG. Notez le support de la fonction WOW Orchestra pour cette série pour un fonctionnement synchronisé entre les haut-parleurs du TV et ceux d’une barre de son de la marque.

Série QNED85A, Mini-LED de 55 à 86 pouces

Sous la série QNED93, il y a les modèles de la série QNED85A. Ceux-ci utilisent deux pieds pour maintenir l’écran avec la possibilité d’un réglage en hauteur pour installer une barre de son devant. Les TV de la série QNED85 sont dotés de la technologie de rétroéclairage Mini-LED composée de petites LED gérées localement grâce au processeur α8 AI 4K Gen2.

LG QNED85 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Là aussi, on peut compter sur une pincée d’intelligence artificielle intégrée qui optimise les qualités d’image et de son, analysant l’environnement pour offrir une expérience immersive intense. Les TV QNED85A sont compatibles Dolby Vision, HDR10 et HLG. Il y a le mode Filmmaker et le système supporte la technologie QMS.

LG QNED85 // Source : LG

La dalle est native à 120 Hz mais peut monter jusqu’à 144 Hz avec les jeux vidéo. Côté audio, il y a un système 2.0 avec deux haut-parleurs délivrant une puissance de 20W au total. Plusieurs technologies d’optimisation sont intégrées ainsi que la fonction WOW Orchestra pour fonctionner de pair avec les haut-parleurs d’une barre de son de la marque. Notez la présence de 4 entrées HDMI 2.1 dont une est compatible eARC.

Série QNED86A jusqu’à 100 pouces en diagonale !

Pour les amateurs de grands écrans, LG propose également le modèle 100QNED86A, un impressionnant téléviseur de 100 pouces (253 cm) qui permet de profiter d’une image grandeur nature pour tous types de contenus, du sport aux films en passant par les séries. Ce téléviseur s’appuie sur un pied central avec deux positions en hauteur. Il est doté d’un système de rétroéclairage Mini-LED sur toute sa surface piloté par le processeur Alpha 8 AI 4K Gen 2 et compatible 144 Hz.

Cette série propose les mêmes technologies que la série QNED85 avec un système audio de 40W. Elle est déclinée en différentes tailles à partir de 43 pouces et donc jusqu’à 100 pouces. Le téléviseur LG 100QNED86A est proposé à 4999 euros.

Série QNED82, l’entrée de gamme avec une dalle 50/60 Hz

Enfin, pour des budgets plus serrés, LG propose la série QNED82A. Celle-ci utilise une dalle 50/60 Hz avec une définition Ultra HD et un système de rétroéclairage edge LED (sur les bords de l’écran) géré par le chipset Alpha 7 de 8e génération qui était jusqu’ici présent sur les modèles de milieu/premium des TV QNED. Les TV de cette série utilisent deux pieds et proposent une épaisseur de seulement 1,6 cm.

LG QNED82 // Source : LG

Cette série n’est pas compatible Dolby Vision mais supporte le HDR10. Côté audio, il y a deux haut-parleurs de 10W chacun avec un système de virtualisation du son. Notez la compatibilité avec le système WOW Orchestra. Il y a trois entrées HDMI 2.0 dont une est compatible eARC. Les téléviseurs de cette série embarquent du Bluetooth et du Wi-Fi 5.

Le téléviseur LG 43QNE82A d’une diagonale de 43 pouces est disponible à 649 euros. Comptez sur des prix de 799 euros, 899 euros et 1099 euros pour les TV respectifs de 50QNED82A de 50 pouces, 55QNED82A de 55 pouces et 65QNED82A de 65 pouces. Enfin, le 75QNED82A de 75 pouces est proposé à 1799 euros tandis que le 86QNED82A sera disponible prochainement pour 2799 euros.