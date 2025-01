Tout savoir sur le mode Flimmaker de vos TV : c’est quoi et quels sont les avantages ?

Parmi les différents modes d’image disponibles sur certains téléviseurs et vidéoprojecteurs, le mode Filmmaker est à privilégier pour obtenir le meilleur rendu « Cinéma » pour une expérience authentique à domicile. Mais en quoi consistent ces réglages et qu’est-ce qu’il apporte exactement ?

Tout savoir sur le mode Filmmaker // Source : Frandroid

Sur un téléviseur ou un vidéoprojecteur, il y a plusieurs modes d’image que l’on peut sélectionner. Ceux-ci sont préréglés en usine, par les différents fabricants, et ajustent automatiquement de nombreux paramètres de l’image pour des rendus vraiment différents. Ils jouent sur la luminosité, le contraste, la netteté, la fluidité des scènes, etc. Malheureusement, trop peu de personnes changent ces modes en fonction des contenus qu’ils regardent et ne profitent donc pas des meilleurs réglages.

Détection Mode Filmmaker // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Parmi les modes d’image que l’on trouve le plus souvent, il y a « Standard », « Sport », « Dynamique », « Jeux » et d’autres qui sont plus spécifiques aux contenus de type films et séries. Selon les modèles et les marques, ces derniers sont appelés « Film », « Cinéma » ou encore « Filmmaker ».

Modes d’image TV LG // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Qu’est-ce que le mode « Filmmaker »

Le mode Filmmaker a été lancé en 2020 par l’UHD Alliance, une coalition regroupant des studios hollywoodiens et des réalisateurs renommés comme Christopher Nolan et Martin Scorsese, par exemple. Comme son nom l’indique, le mode d’image Filmmaker a été pensé avec des réglages qui veulent offrir une reproduction des plus fidèles aux intentions du réalisateur. Il s’adresse aux passionnés de cinéma qui souhaitent une image aussi proche que possible du rendu des salles obscures. Concrètement, cela signifie que le mode Filmmaker désactive automatiquement tous les traitements d’image superflus qui pourraient dénaturer l’œuvre originale.

Cette fonctionnalité permet d’ajuster automatiquement les paramètres d’image pour correspondre aux spécifications établies par les créateurs de contenu.

Le mode Filmmaker désactive donc le lissage des mouvements qui susceptible d’engendrer un effet « soap opera ». Il préserve le format d’image original (qu’il soit en 4:3, 1.90:1 ou 16:9) et il maintient également la fréquence d’images native du contenu. Il assure aussi une reproduction précise des couleurs avec un point blanc D65. Le niveau de luminosité est également calibré selon les standards de référence, tant pour le SDR (100 cd/m²) que pour le HDR.

Source : Adobe Stock

Une standardisation entre les fabricants et une détection possible

Contrairement aux modes « Cinéma » ou « Film » traditionnels dont les paramètres peuvent varier selon les marques, le mode Filmmaker impose des normes spécifiques communes. Cette standardisation permet d’obtenir un rendu uniforme sur les téléviseurs de différents fabricants.

Depuis peu, notez que certains téléviseurs sont capables de détecter les contenus de type films ou séries et permettent l’activation du mode de manière automatique. Cela est possible grâce aux métadonnées intégrées dans le flux vidéo des films labellisés mais aussi grâce à la détection par intelligence artificielle. C’est notamment le cas sur la plateforme de streaming Prime Video ou Apple TV+, par exemple.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Cette automatisation évite ainsi aux utilisateurs de devoir naviguer dans les menus complexes de réglages, sachant que, comme évoqué un peu plus haut, environ 85% des propriétaires de téléviseurs et de vidéoprojecteurs ne modifient jamais leurs paramètres d’origine.

Modes d’image TV Hisense // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Filmmaker et Dolby Vision, le summum

Initialement limité aux contenus SDR et HDR10, le mode Filmmaker s’étend désormais au Dolby Vision pour offrir une expérience cinématographique fidèle aux intentions des réalisateurs. Cette évolution permet de profiter de cette fonctionnalité quel que soit le format HDR utilisé, notamment sur les services de streaming comme Netflix, Prime Video et Disney+.

Annoncée lors du CES 2024, cette modification promet une qualité d’image encore plus précise pour les téléviseurs haut de gamme de 2024 et 2025. Ainsi, sur les téléviseurs LG et Philips, le mode Filmmaker est activable depuis quelques mois avec des contenus Dolby Vision.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Un mode Filmmaker en fonction de la luminosité ambiante

En outre, les dernières versions du mode Filmmaker intègrent une compensation de la lumière ambiante, permettant d’adapter automatiquement les réglages d’image en fonction des conditions d’éclairage de la pièce tout en préservant l’intention artistique du réalisateur. Ainsi, les téléviseurs LG 2025, notamment les modèles OLED evo M5 et G5, mais aussi les TV Panasonic de dernières générations intègrent une version améliorée du mode Filmmaker avec compensation de la lumière ambiante.

Cette fonctionnalité utilise le capteur de luminosité intégré pour adapter automatiquement les réglages d’image en fonction des conditions d’éclairage de la pièce, tout en préservant l’intention artistique du réalisateur.

Donc, si vous souhaitez avoir la meilleure expérience possible lorsque vous regardez vos films ou vos séries préférés, privilégiez le mode Filmmaker ou, à minima, les modes Cinéma ou Film. Ce sont ceux que nous utilisons pour tester les téléviseurs et les vidéoprojecteurs chez Frandroid.