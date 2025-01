Le thermostat permet de mieux piloter la température de son logement tout en maîtrisant sa consommation d’énergie. Voici les avantages d’un tel produit.

« Il fait bon ici » ne sera bientôt plus un indicateur suffisant pour mesurer la température de son logement. À partir de 2027, les thermostats régulant la température des chauffages seront obligatoires dans les tous les logements, même les anciens.

Un matériel et une installation qui ont un coût, certes, mais qui peuvent aussi générer des économies d’énergie à l’usage. Et c’est sans parler du confort thermique que cela procure.

De nombreux acteurs sont présents sur le marché, des grands noms de la tech aux entreprises spécialisées. Même EDF dispose de son propre thermostat programme pour faire des économies, par le biais de sa branche Sowee.

Un contrôle précis de la température

Savez-vous vraiment à quelle température vous chauffez votre logement ? Sans outil de mesure, difficile de l’estimer, d’autant que son ressenti peut changer selon l’humidité ou la fatigue. Sauf si vous êtes équipé d’un thermostat.

Ce petit boîtier, connecté a minima à votre chaudière ou vos radiateurs, peut précisément mesurer la température d’une pièce. Une information précieuse, puisqu’il la transmet ensuite à vos appareils pour que votre logement atteigne exactement la température souhaitée. Ni en dessous, ni au-dessus.

Et c’est là qu’un thermostat apporte tout son confort. Avec lui, plus besoin de manipuler les radiateurs — et leur graduation confuse qui va de 1 à 5 — pour approcher la température espérée. Sans même d’ailleurs savoir si elle est atteinte.

Les thermostats les plus avancés sont même capables de détecter la présence humaine et l’ouverture des fenêtres, voire la température des différentes pièces. Autant d’informations traitées pour être certain d’être toujours à la bonne température.

La bonne température, au bon moment, aux bons endroits

Baisser la température la nuit, couper le chauffage en son absence ou l’allumer dans la salle de bain quelques minutes avant la douche : autant de petites habitudes que chacun a l’habitude d’appliquer en manipulant manuellement son chauffage, « au feeling ».

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Équiper son logement d’un thermostat permet d’effectuer tous ces réglages de façon automatique et surtout plus précise. L’intérêt premier étant de pouvoir créer ses propres routines, pour chaque jour de la semaine, afin qu’elles s’appliquent sans la moindre action de votre part.

Vous êtes en télétravail tous les jeudis ? Alors la température sera plus élevée que les autres jours de la semaine. Vous vous levez tous les matins à sept heures ? Le chauffage se mettra en route une heure avant… et baissera quelques heures plus tard, quand vous partirez au bureau.

Si le thermostat traditionnel se contrôle depuis une console dans votre logement, la version connectée est, elle, accessible depuis un smartphone, et à distance. Plus onéreux, ces modèles garantissent néanmoins certains avantages, comme la compatibilité avec les assistants vocaux ou le pilotage à distance. De quoi diminuer la température à 12 degrés lors de ses vacances, avant de réactiver le chauffage la veille de son arrivée pour atteindre sa température de confort.

À quelle température chauffer son logement pour économiser ?

Tout le monde n’a pas le même ressenti lorsqu’il s’agit des températures. Certaines personnes sont plus frileuses que d’autres et ont donc différentes attentes lorsqu’il s’agit de chauffer son lieu de vie.

Cela n’a pas empêché l’ADEME de partager ses recommandations en la matière. Si les températures indiquées ne sont pas à respecter au pied de la lettre, elles donnent toutefois un exemple vers lequel se rapprocher. Surtout, appliquer les recommandations de l’ADEME, c’est économiser jusqu’à 15 % sur sa facture d’énergie. Les voici :

19 °C dans les pièces de vie quand elles sont occupées, sinon 16 ou 17 °C ;

17 °C dans la chambre la nuit ;

22 °C dans la salle de bain quand elle est utilisée.

Les températures recommandées pour chaque pièce // Source : ADEME

Attention néanmoins, la température réelle n’est pas forcément identique à la température ressentie. Des courants d’air ou un taux d’humidité élevé peuvent provoquer un ressenti plus faible. Pour ce dernier point, il est d’ailleurs recommandé d’aérer son logement au moins 10 minutes par jour, même en hiver. Une mesure qui semble contre-intuitive, mais importante pour purifier l’air et chasser l’humidité.