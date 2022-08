Google Assistant vs Siri vs Amazon Alexa… On a comparé tous les assistants vocaux

Qui de Google Assistant, Apple Siri, Amazon Alexa, Samsung Bixby ou Huawei Celia est le meilleur assistant sur smartphones ? Découvrez notre grand comparatif en vidéo.

Google Assistant, Siri (Apple), Amazon Alexa, Bixby (Samsung), Celia (Huawei)… Nous avons comparé les cinq assistants intelligents sur smartphone en leur posant 50 questions différentes pour éprouver leurs compétences.

Nous avons organisé les requêtes en plusieurs catégories : activation de fonctionnalités de smartphones, recherche, organisation, questions enchaînées, mathématiques, etc. L’idée était de diversifier les exercices pour se forger une idée représentative des capacités de chaque assistant. Pour savoir lequel est le meilleur, regardez notre vidéo comparative !

La bataille des assistants

Pour vous spoiler (mais pas trop), nous pouvons révéler que Google Assistant a été particulièrement efficace dans l’ensemble. De son côté, Siri fait moins bien que ce que l’on aurait pu espérer, tandis que Bixby, comme si de rien n’était, réserve quelques surprises, sans être transcendant. Alexa d’Amazon — seul assistant de ce test à fonctionner au travers d’une application installée par nos soins –, n’est pas parfait, mais peut séduire par une personnalité forte.

Enfin, pour Celia… Il y a du boulot. Rappelons au passage que, en français, même les assistants les plus sophistiqués ne sont pas encore aussi « intelligents » que dans leur première langue (anglais, coréen ou chinois). Il y a non seulement un travail de traduction à faire, mais encore et aussi d’innombrables ajustements pour s’adapter à pléthore de modes de discours et d’élocution.

Autrement dit, les performances de ces assistants en français ne sont pas forcément représentatives de ce qu’ils sont capables de faire dans d’autres langues.

