Huawei a désormais son assistant intelligent pour le marché occidental, il se nomme Celia. Pour le moment, il reprend les fonctions basiques des assistants mais le groupe chinois compte ajouter quelques fonctions plus avancées par la suite.

Vous l’aurez compris, un des défis de Huawei avec les nouveaux P40 est de convaincre les utilisateurs que leur logiciel est à la hauteur du matériel. Pour le matériel, nous avons peu de doute, pour le logiciel… c’est assez compliqué.

Parmi les nouveautés d’EMUI 10.1, on peut ainsi compter sur un nouveau moteur de recherche en Europe, ça sera le moteur de recherche français Qwant, mais aussi sur un nouvel assistant intelligent.

« Hey Celia », le Siri de Huawei

Cet assistant a un nom facilement reconnaissable. Il se nomme Celia, plus précisément une assistante virtuelle Huawei qui fera ses débuts sur le Huawei P40. Pour l’activer, il faut dire « Hey Celia », ce qui est évidemment très proche de ce que l’on peut trouver chez Google, Apple ou encore Amazon. Les fonctions offertes par Celia sont très similaires à ce que l’on trouve chez les autres, mais l’arrivée de cet assistant intelligent est essentielle pour compléter l’écosystème de services que Huawei construit actuellement.

Régler un réveil, passer un appel, organiser un événement, répondre à un SMS, lancer de la musique… les fonctions de Celia reprennent ce que l’on a l’habitude d’utiliser au quotidien avec nos assistants. Huawei compte aller plus par la suite en utiliser ses technologies de reconnaissance d’objets, via la caméra, par exemple. Celia pourra également traduire des pancartes ou des menus à la volée. Espérons que Celia ne suive pas l’exemple de Bixby chez Samsung, l’assistant coréen a pris beaucoup de retard ce qui a considérablement freiné son adoption en France.

Selon Huawei, « l’identité de la voix est stockée dans une zone sécurisée sur l’appareil et ne sera pas envoyée dans le cloud« . Sujet sensible pour Huawei, Celia est certifié RGPD. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est le cadre européen concernant le traitement et la circulation des données à caractère personnel, ces éléments sur lesquels les entreprises s’appuient pour proposer des services et des produits. Ce texte couvre l’ensemble des résidents de l’Union européenne.