Huawei P40 : à défaut de Google, vos recherches passeront par Qwant

Huawei ne peut toujours pas utiliser les applications ou service de Google sur ses smartphones P40. À la place, on retrouvera donc un Huawei Search animé par Qwant.

Huawei a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones, les Huawei P40. Vous avez pu le vivre en direct sur Frandroid, et nous vous proposons déjà une prise en main du P40 Pro et du P40.

Forcément, l’un des aspects remarquables du P40, c’est son logiciel. Huawei ne peut toujours accéder aux services des géants américains et en particulier Google. On ne retrouve donc pas le Play Store ni de services Google, à commencer par son célèbre moteur de recherche.

Il faut donc pour Huawei trouver une alternative. En France, ce sera Qwant.

Huawei Search : un nom générique pour plusieurs moteurs

Car Huawei a décidé de sélectionner des moteurs de recherche différents selon les pays. Dans tous les cas, les utilisateurs auront face à eux le moteur Huawei Search, mais l’algorithme sous-jacent dépendra du partenaire choisi par Huawei.

En France, en Allemagne et en Italie, c’est Qwant qui a été sélectionné comme moteur de recherche par défaut pour le navigateur du Huawei P40.

L’accès à Google Search reste possible

Bien sûr, on parle ici du moteur de recherche par défaut installé sur le smartphone et dans le navigateur. Dans les faits, il sera bien sûr possible de régler Google comme page d’accueil par défaut dans le navigateur et procéder ainsi pour ses recherches.