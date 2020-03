Huawei P40 et P40 Pro officiellement annoncés : tout pour la photo, de la 5G, du Wi-Fi 6 et pas de Google

Les Huawei P40 et P40 Pro viennent d'être officialisés. Les deux smartphones misent gros sur la qualité photo et se dotent de plusieurs atouts pour plaire aux utilisateurs malgré l'absence des services Google. Un Huawei P40 Pro+ a aussi été présenté.

Après avoir été le sujet de nombreux articles, les Huawei P40 et Huawei P40 Pro sont enfin officialisés. Au programme, on a droit à des smartphones qui s’annoncent bourrés de qualités, mais qui souffrent, hélas, de l’absence des services Google.

À noter aussi qu’un P40 Pro+ a aussi été présenté et nous reviendrons plus tard sur ses spécificités.

Les Huawei P40 et P40 Pro adoptent des designs assez proches l’un de l’autre avec un écran qui occupe une large partie de la surface avant et un poinçon assez large dans le coin supérieur gauche de la dalle pour loger le capteur à selfie.

La face avant du Huawei P40

Toutefois, il faut observer que le P40 est plus petit que le P40 Pro et troque la dalle incurvée de son grand frère pour un écran plat avec un contour noir plus marqué autour de la zone d’affichage. En contrepartie, vous profitez d’un téléphone sans doute plus agréable à tenir pour les petites mains.

Au dos, la surface en verre offre des reflets élégants et loge surtout un gros module photo en haut à gauche. On trouve quatre capteurs sur le Huawei P40 Pro et trois capteurs sur le P40. Les téléphones n’embarquent pas de prise jack et se contentent d’un port USB-C.

Le lecteur d’empreintes quant à lui est positionné dans l’écran, assez haut, et se veut plus large que sur les précédentes générations pour offrir un meilleur confort au déverrouillage. Huawei promet aussi un capteur plus réactif. Enfin, si le Huawei P40 Pro est bien certifié IP68 pour la résistance à l’immersion dans l’eau et à la poussière, le Huawei P40 profite seulement d’une norme IP53 (résistant à la pluie uniquement).

Vous pouvez aussi déjà retrouver nos prises en main des produits :

Écran 90 Hz… mais seulement pour le Pro

L’OLED et la définition Full HD+ sont au rendez-vous sur les écrans des deux téléphones. Ce sont les autres caractéristiques de la dalle qui changent. Ainsi pour le Huawei P40, on a droit à une diagonale de 6,1 pouces au ratio 19,5:9 pour une résolution de 422 ppp (définition de 2340 x 1080 pixels).

On monte à 6,58 pouces pour le Huawei P40 Pro avec une définition de 2640 x 1200 pixels pour une résolution de 441 ppp. Le tout contenu dans un ratio de 19,8:9. Ce modèle profite aussi d’un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 90 Hz (90 images par seconde) pour une meilleure fluidité. Son petit frère reste cantonné aux 60 Hz traditionnels.

La photo très mise en avant

La qualité photo est au cœur des arguments mis en avant par la marque pour les Huawei P40 et P40 Pro. Évoquons déjà les configurations de chaque modèle, certifiées à chaque fois par Leica.

Les caméras arrière du Huawei P40 :

capteur principal de 50 mégapixels (f/1,9)

ultra grand-angle de 16 mégapixels (f/2,2)

téléobjectif périscopique x3 de 8 mégapixels (f/2,4)

Les caméras arrière du Huawei P40 Pro :

capteur principal de 50 mégapixels (f/1,9)

ultra grand-angle de 40 mégapixels (f/1,8)

téléobjectif périscopique x5 de 12 mégapixels (f/3,4)

capteur TOF

Le capteur principal des deux modèles est particulièrement large avec une taille de 1/1,28 pouce pour capter encore plus de lumière et offrir plus de détails dans l’image. Sachez aussi que celui-ci permet de prendre des photos en plein format à 50 mégapixels si vous le souhaitez. Cela vous offre des scènes plus détaillées, mais aussi des fichiers plus lourds.

Huawei met en avant des fonctionnalités intelligentes qui permettent, entre autres, d’effacer un passant marchant dans l’arrière-plan de la photo que vous venez de prendre. Concernant le zoom, le téléobjectif du P40 peut aller jusqu’à x30 en numérique, quand la déclinaison Pro monte jusqu’à x50.

À l’avant, on trouve un capteur photo frontal de 32 mégapixels avec des objectifs ouvrant à f/2,0 sur le P40 et à f/2,2 sur le P40 Pro. La fiche technique officielle de ce dernier évoque aussi un capteur ToF en façade. Toutefois, il existe aussi un deuxième objectif sur le P40 classique qui semble également dédié à la profondeur de champ.

Le reste des caractéristiques

On trouve un SoC HiSilicon Kirin 990 et 8 Go de RAM sur les deux nouveaux smartphones. Autant dire que la puissance brute du SoC, déjà déployée sur le Huawei Mate 30 Pro, devrait à nouveau permettre d’atteindre de grosses performances.

Le Huawei P40 est doté d’un espace de stockage de 128 Go contre 256 Go sur le P40 Pro. À chaque fois, il est possible d’étendre cette capacité via une nano carte mémoire (un format propriétaire de Huawei).

Pour la batterie, comptez sur une capacité de 3800 mAh pour le petit modèle contre 4200 pour son grand frère. Le P40 profite d’une charge rapide de 22,5 W alors que le P40 Pro jouit d’un chargeur de 40 W.

Du côté de la connectivité, le Kirin 990 embarqué offre une compatibilité avec le réseau 5G. Le Wi-Fi 6 est aussi de mise sur ces nouveaux produits. N’oublions pas non plus la prise en charge de l’eSIM en plus de la possibilité d’insérer deux nano SIM (ou une nano SIM et une carte mémoire).

Pas de services Google

Les services Google ne sont pas préinstallés sur les Huawei P40 et P40 Pro en raison de l’embargo américain infligé à la marque chinoise.

En conséquence, vous devrez composer avec les Huawei Mobile Services. Le constructeur met aussi beaucoup en avant son magasin d’applications AppGallery qu’il promet d’étoffer continuellement.

Prix et disponibilité des Huawei P40 et Huawei P40 Pro

Le Huawei P40 est annoncé au prix conseillé de 799 euros en France contre 1099 euros pour le Huawei P40 Pro. Les smartphones seront disponibles le 21 avril en ligne et le 4 mai en magasin.

Sachez aussi que chacun des deux modèles se décline en trois coloris en France : noir, gris et doré.

Précommande et offre commercialisation

Du 26 mars jusqu’au 20 avril, il est possible de précommander les nouveaux fleurons chinois avec quelques avantages, en passant par une remise immédiate de 150 euros et un bonus de lancement avec la Huawei Watch GT 2 offerte, via ODR.

Le Huawei P40 passe alors à 649 euros.

Et le Huawei P40 Pro à 949 euros.

Après la date du 21 avril 2020, les 150 euros de remise immédiate seront toujours disponibles pour les Huawei P40 et P40 Pro, mais ce sont les écouteurs sans fil Freebuds 3 qui seront offerts, et non la montre connectée.

L’offre de lancement prendra fin le 31 mai 2020.

Quid du Huawei P40 Pro+ ?

Comme nous le disions au début de cet article, il existe également un Huawei P40 Pro+. Celui-ci reprend exactement les mêmes caractéristiques que le Huawei P40 Pro, mais se dote de cinq capteurs photo.

La différence se joue au niveau du zoom. En effet, le Huawei P40 Pro+ a droit à deux téléobjectifs. L’un propose un zoom optique x3 et l’autre, le périscopique, va jusqu’à x10 en optique. L’idée est évidemment de proposer des niveaux de grossissement plus gros sans compromettre la qualité.

Le P40 Pro+ jouit aussi de finitions en céramique sur sa face arrière.