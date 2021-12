Huawei : les smartphones HarmonyOS arriveraient en Europe dès l’année prochaine

Un dirigeant de Huawei laisse entendre que l'interface maison du géant chinois, HarmonyOS 2.0, pourrait débarquer sur des smartphones vendus en Europe dès 2022.

Alors que l’embargo américain contre Huawei ne faiblit pas sous la houlette de Joe Biden, la firme chinoise continue de plancher sur son système d’exploitation maison HarmonyOS. Pour rappel, cet OS est censé fonctionner sur pléthore d’appareils et depuis la version 2.0, les smartphones sont concernés.

Cependant, la longue liste de smartphones mis à jour vers HarmonyOS 2.0 concerne uniquement la Chine à l’heure actuelle. En France, pour découvrir cette interface, il faut utiliser une tablette MatePad Pro (2021) ou MatePad 11.

Des smartphones HarmonyOS en Europe

Huawei n’a cependant jamais caché son envie d’aller à la conquête du monde avec son système d’exploitation et espère faire oublier aux utilisateurs l’expérience Android à laquelle ils sont habitués. Ce plan pourrait prendre effet dès 2022.

En effet, le média roumain Adevarul s’est entretenu avec Derek Yu, patron de la division grand public de Huawei en Europe de l’Est, centrale et du Nord, au Canada et en Turquie. Ce dernier profite de cette interview pour mettre en avant un très haut niveau de satisfaction auprès des personnes passant d’Android et HarmonyOS. Et il indique que « pour l’Europe, nous lancerons HarmonyOS l’année prochaine (2022) ».

Précisons que la citation a été traduite du roumain via Google Traduction. Gardons donc un peu de recul, mais c’est plutôt prometteur pour les personnes qui espèrent découvrir cette expérience logicielle. Peut-être verrons-nous débarquer le Huawei P50 en Europe par la même occasion.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.