HarmonyOS 2.0 : la liste des smartphones et tablettes Huawei mis à jour

Après avoir présenté l'interface mobile de son système d'exploitation HarmonyOS, Huawei a aussi dévoilé la liste des appareils compatibles avec cet OS et le calendrier des mises à jour.

Mise à jour du 6 août 2021 : Huawei est sur un bon rythme. La marque affirme (sur Weibo) que déjà 65 modèles profitaient de la version stable de HarmonyOS 2.0. Parmi les smartphones concernés, on trouve les séries des Mate 40 et Mate 30, les P40 ou encore des téléphones de Honor comme le Magic 2 ou les V30 et V30 Pro.

Le calendrier complet des déploiements vers HarmonyOS 2.0 este disponible ci-dessous. Rappelons que la branche française de Huawei n’a pas encore officiellement communiqué à ce sujet.

Article original du 2 juin 2021 :

Huawei a présenté l’interface officielle de son système d’exploitation HarmonyOS sur smartphone. Sur les appareils compatibles, il sera donc possible de remplacer Android par le nouvel OS du géant chinois.

Ainsi, après avoir présenté des appareils tournant nativement sous HarmonyOS comme la montre Huawei Watch 3, les tablettes MatePad Pro 2021 et MatePad 11 ou encore les écrans MateView et MateView GT, Huawei a présenté un calendrier de mise à jour concernant divers produits déjà commercialisés.

Avant de vous livrer la liste ci-dessous, notons aussi que les Huawei P50 et P50 Pro officialisés entre-temps jouissent aussi de HarmonyOS 2.

Liste des smartphones et tablettes mis à jour sous HarmonyOS

Ci-dessous, vous trouverez, dans l’ordre chronologique, la liste des smartphones et tablettes Huawei qui recevront la mise à jour vers HarmonyOS. Les dates indiquées concernent le marché chinois, on attend encore des précisions de la division européenne qui nous confie, à l’heure actuelle, ne pas avoir encore établi de calendrier.

À partir du 2 juin

À partir du 3e trimestre de 2021

Huawei Mate Xs

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS

Huawei Nova 7 SE

Huawei Nova 8

Huawei Nova 8 Pro

Huawei Nova 8 SE

Huawei Nova 7

Huawei Nova 7 Pro

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 SE

Huawei MatePad 10,8

Huawei MatePad 10,4

À partir du 4e trimestre de 2021

Huawei P30

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate X

Huawei P30 Pro

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Enjoy 20 Pro

Huawei Enjoy Z

Huawei Enjoy 20 Plus

huawei Maimang 9

Huawei MediaPad M6 10,8

Huawei MediaPad M6 8,4

Huawei MediaPad

Huawei Enjoy Tablet 2

À partir de début 2022