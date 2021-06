Huawei MatePad 11 et MatePad Pro 2021 : HarmonyOS sur des écrans aux petits oignons

Les Huawei MatePad 11 et la MatePad Pro 12,6 viennent d'être officialisées. Les deux tablettes profitent de HarmonyOS pour une interface axée sur la productivité et embarquent des écrans dont la qualité a été particulièrement soignée selon la marque chinoise.

Huawei tient une grande conférence dédiée à son système d’exploitation HarmonyOS. L’occasion de présenter quelques produits tournant nativement sous cet OS maison. C’est ainsi que la marque dévoile ses nouvelles tablettes haut de gamme : les Huawei MatePad 11 et MatePad Pro 2021.

Deux choses sont particulièrement mises en avant par le constructeur : l’interface retravaillée, pensée pour la productivité et, accessoirement, propulsée par HarmonyOS, mais aussi le soin apporté aux écrans des deux tablettes. Commençons par l’expérience logicielle.

Quand HarmonyOS s’inspire d’iPadOS

La productivité est le maître-mot de Huawei pour la MatePad 11 et la MatePad Pro 2021. En effet, sur ses tablettes, la marque explique ne plus vouloir se contenter de proposer « un écran d’accueil de smartphone élargi ». Pour ce faire, une barre des tâches en bas fait son apparition ce qui n’est pas sans rappeler ce que l’on voit déjà sur iPadOS du côté de chez Apple.

Cette fameuse barre des tâches permet tout simplement de profiter d’un accès plus rapide à vos applications favorites. HarmonyOS sur tablette y ajoute toutefois une petite originalité. En effet, un appui long sur l’une des icônes d’app dans la barre permet d’afficher une petite fenêtre de prévisualisation. Grosso modo, il s’agit d’une fonction identique à celle dont on profite sur Windows 10 quand on passe la souris sur les logiciels ouverts.

L’idée derrière cela est de permettre une meilleure productivité, surtout si vous utilisez ces tablettes avec le clavier magnétique (vendu séparément ?) prévu par la marque et le stylet M-Pencil.

Huawei souligne aussi la complémentarité de ses tablettes HarmonyOS avec votre PC Windows que ce soit pour utiliser l’ardoise comme un second écran ou dupliquer l’écran de votre ordinateur (pratique pour dessiner sur la tablette et voir ce que ça donne sur le plus grand moniteur). Plus intéressant encore, même s’il ne s’agit pas des mêmes systèmes d’exploitation, l’entreprise a prévu un système pour permettre de glisser-déposer des fichiers d’un appareil à l’autre fluidement.

Des écrans au top

Huawei insiste aussi beaucoup sur la qualité des écrans de ses deux nouvelles tablettes. Tout d’abord, une « parfaite symétrie » est mise en avant pour indiquer qu’il n’y a plus de poinçon. La caméra est intégrée dans la fine bordure autour de la zone d’affichage sur les deux modèles.

Du côté de la MatePad 11, c’est un écran de 10,95 pouces qui s’offre à nos yeux avec un affichage LCD, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une définition de 2560 x 1600 pixels. L’ardoise promet une très bonne couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3 et un contraste de 1500:1. La MatePad Pro 2021, elle, se différencie avec une dalle OLED de 12,6 pouces avec un contraste qui s’annonce excellent et la promesse d’une grande fidélité des couleurs (Delta E moyen inférieur à 1).

La MatePad Pro 2021 muscle aussi son jeu sur la photo avec un triple module arrière :

capteur principal de 13 mégapixels

ultra grand-angle de 8 mégapixels (120 degrés)

capteur ToF

Reste à savoir qui a besoin d’une configuration aussi poussée ; prendre des photos avec une tablette n’est pas vraiment pratique. Côté autonomie, c’est une batterie de 10050 mAh qui habite la MatePad Pro.

Prix et disponibilité des Huawei MatePad 11 et MatePad Pro 2021

En France, la Huawei MatePad Pro est annoncée au prix de 799 euros. Comptez 399 euros pour la MatePad 11 (4/64 Go) et 499 euros (6/128 Go) avec le stylet fourni.

Pour rappel, une montre Huawei Watch 3 et un moniteur Huawei MateView ont aussi été officialisés.