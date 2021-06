Huawei MateView : deux écrans 4K pour les bosseurs et les gamers

Huawei présente le MateView et le MateView GT, deux écrans 4K pour deux usages. Le premier veut renforcer votre productivité tandis que le second est un incurvé dédié au gaming.

En plus de ses nouvelles informations sur Harmony OS, Huawei a dévoilé deux nouveaux écrans de PC haut de gamme. Le premier s’appelle le MateView. Doté d’un ratio de 3:2, il peut afficher 18,5 % de contenus en plus que sur le ratio traditionnel de 16:9. Cela le place immédiatement dans la catégorie des écrans dédiés à la bureautique.

Ses 28,2 pouces, son design hyper fin couplé à un ratio écran/corps de 94 % devrait en faire un allié de la productivité. D’autant qu’avec lui, on évitera la montagne de câbles : il suffit d’un USB-C pour le connecter à un laptop, rendant son intégration dans un bureau plus propre et plus pratique. Ses deux haut-parleurs 5 W permettent également d’éviter d’installer des enceintes supplémentaires pour profiter du son.

Autre avantage : des raccourcis sous forme de gestes interactifs sous l’écran ont été intégrés. Si leur utilisation est facile et bien pensée, cela peut permettre d’éviter de passer par des menus d’écran souvent assez laborieux à utiliser.

Les gamers pas en reste

C’est bien joli ce 3:2, mais lorsqu’on a arrêté de travailler, ce n’est pas forcément le format le plus simple pour se lancer une petite partie sur son FPS préféré. Heureusement, Huawei souhaite aussi séduire les gamers en proposant un MateView GT, pensé pour le jeu vidéo.

Ce moniteur de 34 pouces est incurvé à 1500R et il bénéficie donc du ratio classique pour ce type d’écran : du 21:9. Le MateView GT affiche une excellente définition WQHD, ainsi qu’un taux de rafraichissement de 165 Hz, bien suffisants pour les besoins en jeu.

Petit plus sympa par rapport à d’autres moniteurs gaming : il y a fort à parier que le MateView GT possède un son correct, grâce à sa barre de son inférieure, qui embarque deux haut-parleurs 5 W et deux micros.

Le MateView sera disponible à 699 euros le 19 août, tandis que le MateView GT se négociera à 549 euros à partir du 16 août.