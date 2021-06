Huawei Watch 3 et Watch 3 Pro : les premières montres sous HarmonyOS sont officielles

Huawei a dévoilé ses premières montres sous HarmonyOS, les Huawei Watch 3 et Watch 3 Pro. Voici ce qu'il faut savoir.

Ce mercredi, c’est la grand-messe d’HarmonyOS qu’organise Huawei. L’occasion pour le constructeur chinois de faire le point sur le développement de son système d’exploitation maison, mais également de présenter les premiers appareils lancés officiellement sous le système.

C’est le cas notamment des nouvelles montres connectées du constructeur, les Huawei Watch 3 et Huawei Watch 3 Pro. Il s’agit donc des premières montres de la firme à profiter d’un système autre que LiteOS, pourtant embarqué sur les montres connectées Huawei depuis la Watch GT, fin 2018. De quoi permettre au constructeur de marquer le coup en supprimant le suffixe GT des noms de ses deux montres.

Une toute nouvelle interface HarmonyOS

Avec ce nouveau système d’exploitation, Huawei a également élargi considérablement le nombre d’applications tierces proposées sur les Watch 3 et Watch 3 Pro. Les deux toquantes profitent en effet de la boutique d’applications maison de Huawei, AppGallery. Il était déjà possible de télécharger des applications tierces sur sa montre Huawei, mais les services compatibles se comptaient sur les doigts de la main.

À propos des applications justement, Huawei a revu sa manière d’organiser les différents programmes sur ses montres. Il ne s’agit plus de proposer un défilement vertical, mais d’afficher une grille d’applications dans laquelle on peut zoomer ou dézoomer. Une interface qui semble particulièrement inspirée de celle de watchOS d’Apple. Autre inspiration qui semble venue tout droit de Cupertino : l’ajout d’une couronne rotative pour naviguer dans l’interface. Présente en haut à droite du boîtier, elle va permettre de ressentir un retour haptique lorsqu’on navigue dans les menus.

Concernant les caractéristiques d’écran, les deux montres de Huawei sont dotées d’une dalle Oled de 1,43 pouce de diamètre, avec une densité de 326 pixels par pouce. Du côté de la luminosité, Huawei annonce que l’écran de ses montres peut monter jusqu’à 1000 cd/m², de quoi consulter son poignet sans problème, même en plein soleil.

Bien évidemment, le constructeur chinois n’en a pas oublié pour autant les fonctions liées à la santé ou au suivi d’activité. Les montres sont dotées de capteur de rythme cardiaque, d’un système de détection en cas de chute avec un appel d’urgence, et même d’un capteur de température de la peau. Un bon moyen de mesurer les variations de température si vous vous sentez fiévreux par exemple. Les deux montres permettent également un suivi du stress, du sommeil et de la saturation en oxygène dans le sang. Elles sont également équipées de puces GPS pour un suivi d’activité précis. Plus de 100 entraînements sont par ailleurs proposés, de la course en extérieur au vélo d’intérieur en passant par le vélo elliptique, la nage en eau libre ou la randonnée.

Une Huawei Watch 3 Pro plus haut de gamme

Du côté de l’autonomie, il faut compter sur deux semaines d’utilisation sur la Watch 3 et 18 jours sur la Watch 3 Pro, à moins que la 4G soit activée — parce que oui, les deux modèles sont compatibles 4G. Avec la data activée, l’autonomie chute en effet à trois jours pour la Huawei Watch 3 et à 5 jours pour la Huawei Watch 3 Pro.

Les différences entre les deux modèles ne s’arrêtent pas à l’autonomie. La Huawei Watch 3 Pro se veut en effet plus luxueuse avec un verre saphir pour protéger l’écran, un boîtier en titane et de la céramique au dos. La montre est par ailleurs plus large que la Huawei Watch 3 classique.

La Huawei Watch 3 Active est disponible en précommande à 345 euros sur le site de la marque avec des Huawei FreeBuds 4i offerts.

Pour la Huawei Watch 3 Pro, elle est disponible en précommande à 450 euros avec des Huawei FreeBuds Pro offerts.