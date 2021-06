Sun Valley : Microsoft pourrait abandonner Windows 10 pour Windows

Microsoft pourrait faire évoluer le nom de son système d'exploitation vedette en 2021. Windows 10 disparaitrait pour laisser sa place à Windows.

Lors du lancement de Windows 10 en 2015, Microsoft avait promis qu’il s’agissait de la dernière génération de Windows. L’éditeur transformait son système d’exploitation en service et souhaitait donc proposer des mises à jour gratuites régulières sans rechanger en profondeur le système ou son nom.

Depuis, l’attrait de la nouveauté a disparu et la marque Windows 10 a perdu de sa splendeur. Même Microsoft ne consacre plus beaucoup de temps à son système d’exploitation lors de sa grande conférence Build et préfère parler d’Office 365, Teams ou Azure. L’heure est peut-être venue d’un changement de stratégie.

Un changement de nom qui fait du bruit

On sait que Microsoft prépare pour la première fois depuis plusieurs une année une mise à jour importante pour Windows 10. Prévue à la fin de l’année et connue sous le nom de code Sun Valley, cette mise à jour a même été teasé officiellement par Microsoft comme « une nouvelle génération » pour Windows.

Il n’en faut pas plus pour commencer à imaginer un éventuel changement de nom pour célébrer cette nouvelle génération. Si Microsoft souhaite vraiment marquer le coup, changer le nom du système d’exploitation pour marquer ce nouveau départ serait un moment fort. Ainsi depuis plusieurs semaines, des journalistes spécialisés dans l’univers de Microsoft discutent de la possibilité pour l’éditeur de changer le nom. Désormais, un candidat apparait plus clairement.

Windows 10 deviendrait Windows

La marque Windows 10 reste forte, surtout quand on sait que c’est la version de Windows installée sur plus de 1,3 milliard de machines. Un passage à une nouvelle version impliquerait de repartir à zéro. L’hypothèse la plus favorable aujourd’hui serait que Microsoft fasse tout simplement disparaitre le « 10 » pour passer à un simple « Windows ». Cela a beaucoup de sens si l’on parle de la dernière version du système qui sera simplement mise à jour par la suite.

Cette hypothèse est appuyée par un GIF publié par le compte Aggiornamenti Lumia à qui l’on doit de nombreuses fuites en provenance de Microsoft. On y voit un simple « Windows » écrit avec une animation tout en rondeur qui semble corresponde aux codes de design de Windows Sun Valley. Dans cette animation, le « 10 » de Windows 10 a complètement disparu. Le compte ne donne aucune précision, on ne sait pas s’il s’agit d’une animation pour la conférence de présentation ou un nouvel écran de démarrage pour le système, mais tout semble teaser un changement de nom.

Ce nom n’a pas que des avantages toutefois. Si l’on peut facilement reconnaitre sa simplicité, il pose des problèmes du côté « SEO ». Le SEO (Search Engine Optimisation) c’est la façon dont on optimise un texte pour qu’il soit correctement indexé par les moteurs de recherche et mis en avant dans les résultats. C’est un vrai sujet, AMD nomme ses processeurs en pensant SEO et Microsoft doit évidemment le prendre en compte pour Windows.

Ainsi, si vous rencontrez un problème avec « Microsoft Windows », il va être difficile pour Google (ou Bing) de faire la différence entre les requêtes concernant Windows et Windows 10. Il faudrait un titre plus signifiant pour être sûr que la requête ne corresponde qu’à une version précise. Un bon remède serait de prendre Microsoft Windows comme nom générique du système, mais que chaque version ait bien un nom différent en commençant par Windows Sun Valley à la fin de l’année, ou Windows 21H2.

Windows 11 semble écarté à ce stade

L’autre hypothèse qui vient à l’esprit serait de changer de version et passer à Windows 11. Ce nom a été remis en avant quand Apple a publié une note sur son site concernant « iCloud pour Windows 11 » qui peut laisser croire que la marque à la pomme connait les plans de Microsoft.

Il s’agit en fait du logiciel « iCloud pour Windows » qui est en version 11. Le texte est d’ailleurs très clair puisqu’il indique que iCloud pour Windows 11 fonctionne avec la mise à jour de mai 2019 de Windows 10. Cela montre que le nombre 11 est la version du logiciel iCloud et non la version de Windows.

À ce stade, rien n’indique que Microsoft adopterait le nom Windows 11.