Windows 10 Sun Valley : tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau Windows

Microsoft travaille sur une mise à jour d'envergure pour Windows. Connue sous le nom de code Sun Valley, elle devrait apporter des changements profonds pour revitaliser l'OS de Microsoft.

En 2021, Windows 10 fête ses six ans. Jamais une version de Windows n’a été mise à jour si longtemps sans connaitre un successeur et le système d’exploitation commence à accuser son âge.

Surtout, Microsoft a constaté le regain d’intérêt du marché du PC et a bien compris qu’il était temps de prendre Windows 10 plus au sérieux. Sous la direction de Panos Panay, responsable de la gamme Surface, Microsoft prépare une mise à jour majeure de Windows 10 pour la fin de l’année avec pour nom de code Sun Valley.

Revitaliser Windows

Ces informations, on les doit entre autres choses à une offre d’emploi publiée par Microsoft où l’éditeur décrit son projet :

Au sein de cette équipe, vous travaillerez avec nos principaux partenaires pour orchestrer et offrir un rajeunissement visuel complet des expériences Windows afin de signaler à nos clients que Windows est de RETOUR et de garantir que Windows est considéré comme la meilleure expérience utilisateur du système d’exploitation pour les clients.

À l’image de ce qu’Apple a pu proposer avec la mise à jour Big Sur de MacOS, Microsoft veut offrir une cure de jouvence à Windows 10 et cela passera notamment par une refonte graphique. Sun Valley devrait également être accompagnée de changements fondamentaux, et de nouvelles fonctionnalités. Dans une autre offre d’emploi, Microsoft parle carrément de révolutionner l’expérience utilisateur de Windows 10.

Une simple mise à jour ou un nouveau Windows ?

Comment Microsoft va-t-il communiqué autour de ce nouveau projet ? Pour le moment, la firme a teasé « une nouvelle génération » pour Windows ce qui laisserait presque entendre que l’on aurait affaire à un nouveau Windows, et non une mise à jour de Windows 10. Pour marquer le coup, Microsoft pour changer le nom de son système pour adopter Windows 11 ou tout simplement Microsoft Windows.

Le logo de Windows devrait évoluer et se rapprocher de celui de Microsoft avec un logo qui devrait être bleu. Sur le fond, il devrait toutefois bien s’agir d’une mise à jour gratuite de Windows 10. Cela va permettre à Microsoft de ne pas repartir d’une feuille blanche et de bénéficier de l’énorme base installée de Windows 10. Le système est actuellement installé sur plus de 1,3 milliard de machines.

Quand sera annoncé ce nouveau Windows ?

Microsoft a annoncé un Windows Event qui nous permettra de découvir « ce qu’il y a de neuf pour Windows ». Il s’agit sans aucun doute de l’événement où la firme veut lever le voile sur Sun Valley.

La conférence est programmée pour le 24 juin à 17h (heure de Paris).

Nouveautés prévus

La nouvelle interface Fluent Design

Sun Valley devrait avant tout proposer un changement d’interface majeure pour Windows 10. Microsoft souhaite enfin unifier au mieux les éléments esthétiques de Windows dont les différences se sont accumulées de version en version ces 20 dernières années. Au travers d’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Microsoft a déjà partagé sa vision pour l’avenir de Windows 10.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Cette vidéo montrait des concepts élaborés par Microsoft et reposants sur son nouveau design language nommé Fluent Design. On pouvait notamment y voir une nouvelle interface pour l’explorateur de fichier. Il faut toutefois garder à l’esprit qu’il s’agissait de simples concepts et que la vidéo a été partagée en début d’année 2020. Les choses ont donc probablement grandement évolué depuis.

Des nouvelles icônes

Un nouveau jeu d’icônes pour l’explorateur de fichier et plus globalement dans Windows 10 a commencé à apparaitre dans les versions Insider du système.

On notera que certaines des icônes qui sont modifiées par Microsoft avaient pourtant déjà été renouvelées il y a quelques mois. Il faut espérer que la firme aille jusqu’au bout des choses et fasse réellement une mise à niveau de toutes les icônes de Windows 10.

Microsoft a commencé à mettre à jour des icônes datant de Windows 95 et réajuster la police Segoe UI du système d’exploitation.

Des coins arrondis

Autre changement esthétique que tout le monde pourra facilement noter : beaucoup d’éléments d’interface et de menus auront désormais des coins arrondis.

Le but pour Microsoft est de rendre son système plus accueillant et plus moderne dans son esthétique.

Plus de cohérence

Au-delà de ces changements qui peuvent paraitre futiles, Microsoft préparerait une refonte pour rendre Windows 10 plus cohérent d’un bout à l’autre. Aujourd’hui, un menu contextuel de Windows 10 (un menu clic droit) propose une interface différente selon qu’il est appelé depuis l’explorateur de fichier, Microsoft Edge, la barre des tâches ou d’autres applications Microsoft.

D’autres éléments devraient être revus pour reprendre des changements de Windows 10X. Par exemple, l’expérience lors du premier lancement du système, où il faut configurer son compte, ou encore les éléments de la barre de notification et de contrôle multimédia.

Une refonte du Microsoft Store très ambitieuse

Les changements apportés par Windows 10 Sun Valley ne seront pas seulement en surface et d’ordre esthétique. Des changements très profonds sont en préparation, notamment concernant le Microsoft Store.

Depuis le lancement en 2015, le Microsoft Store de Windows 10 n’a jamais connu de grands succès ni auprès des utilisateurs de l’OS que des développeurs d’application. Petit à petit, Microsoft a là aussi arrondi les angles en proposant aux développeurs de proposer des applications win32 au lieu des applications UWP imposées jusque-là, ou en leur proposant de porter des applications existantes depuis iOS. Avec Sun Valley, c’est un bouleversement que Microsoft préparerait pour son store.

La firme préparerait d’une part une réécriture complète de l’application Microsoft Store pour en améliorer l’interface, la stabilité et la rapidité de téléchargement et d’installation des applications. En plus de cela, Microsoft élargirait encore sa politique éditoriale.

Désormais les développeurs pourraient proposer des applications win32 classiques (.msi ou .exe) et se charger eux-mêmes des mises à jour du logiciel. Cela signifie que des applications qui intègrent leurs propres systèmes de mise à jour comme Mozilla Firefox ou Google Chrome pourraient plus facilement intégrer le store, sans aucun travail de la part des développeurs. Il serait également possible pour les développeurs d’utiliser leurs propres solutions d’hébergement.

Enfin, et c’est peut-être le bouleversement le plus important, les développeurs pourraient utiliser des plateformes commerciales tierces plutôt que celle de Microsoft, et ainsi éviter tout ou partie de la commission de Microsoft sur les transactions. La firme a d’ailleurs déjà annoncé une réduction de cette commission de 30 à 12 % pour les jeux. De quoi concurrencer plus frontalement Steam.

Les nouvelles fonctionnalités

Avec Sun Valley, Windows 10 devrait faire le plein de nouvelles fonctionnalités. On parle d’une meilleure gestion de la batterie sur les PC portables, avec davantage d’informations de diagnostic sur son état dans les paramètres, d’une refonte de plusieurs systèmes comme le menu Démarrer ou la fonction « snap assist » qui permet de gérer la position des fenêtres.

On parle aussi de l’ajout de Windows Widgets. Il s’agirait d’un nouvel élément d’interface qui glisserait depuis le bord gauche grâce à un swipe. Cela pourrait indiquer une nouvelle envie de Microsoft d’adapter l’interface de son système aux tablettes.

"Windows Widgets", is something slides out from the left side of screen with a swipe gesture. 🧐 — WalkingCat (@_h0x0d_) May 28, 2021

La zone des notifications « systray » à côté de l’heure serait grandement simplifiée et une zone de la barre des notifications serait réservée aux dernières mises à jour de votre compte Microsoft : documents Office, emails ou encore To-Do list, à l’image de ce que le Microsoft Launcher propose sur Android.

Toujours dans cette optique de simplifier moderniser Windows 10, les utilisateurs pourraient supprimer davantage d’applications préinstallées avec le système. Des fonctions « historiques », mais peu utilisées, notamment ce qui touche à la 3D, seraient désinstallées par défaut ou leur importance serait diminuée (le dossier Objets 3D ne sera plus épinglé dans l’explorateur par exemple).

Côté jeu vidéo, hormis la refonte du Microsoft Store qui devrait aider à la croissance du Xbox Game Pass sur PC, Microsoft prépare plusieurs nouveautés pour DirectX et notamment l’API DirectStorage qui permet de mieux prendre en compte les SSD rapides, en utilisant la puissance de sa carte graphique pour la gestion des données.

Date de sortie

Sun Valley est un grand projet que Microsoft n’a pas encore officialisé. D’après de nombreuses sources, la sortie serait prévue pour la fin de l’année. On ne sait pas encore si Sun Valley sera un projet recouvrant plusieurs mises à jour majeures ou une seule.

Comment tester Sun Valley ?

En attendant la sortie officielle de la mise à jour Sun Valley, il est possible d’en tester certaines nouveautés à travers le programme Insider de Microsoft. Attention, il s’agit un programme de bêta et il est fortement déconseillé de l’activer sur sa machine principale. Il peut y avoir des bugs majeurs ou des problèmes empêchant même de revenir sur une version stable.

Si toutefois cela vous intéresse, il vous faut vous inscrire dans le programme Insider de Windows 10. La mise à jour Sun Valley est en test dans le canal Dev du programme.

Quid de Windows 10X et Windows 10 ARM ?

Il est assez facile de se perdre dans les différents projets de Microsoft concernant Windows 10. Voici un petit point sur les nouvelles versions du système en projet ou déjà sorti.

Présenté avec Surface Neo, Windows 10X est une version simplifiée de l’OS conçu pour faire table rase du passé. Le projet a bien évolué et se destine désormais aux PC à un seul écran simple à utiliser et tourné vers le cloud, pour concurrencer Chrome OS. Nous avons pu en essayer une préversion et Sun Valley s’inspire de plusieurs nouveautés de 10X. Le 19 mai 2021, Microsoft a confirmé que Windows 10X était laissé de côté et que « plusieurs nouveautés » seraient intégrées à la version classique de Windows 10.

Windows 10 ARM est un tout autre projet. Il s’agit d’une version du Windows 10 classique, adaptée aux puces ARM. L’enjeu pour Microsoft au moment où le projet est né était d’aller chercher des alternatives à Intel pour proposer des produits plus fins, plus silencieux et plus autonomes. Conscient de la montée en puissance d’ARM, très bien illustré par l’Apple M1, Microsoft s’est associé à Qualcomm pour adapter Windows 10 à ces puces.

Windows 10 ARM est déjà sorti et devrait être mis à jour vers Sun Valley comme la version classique de Windows 10 (x86).