Windows 11 : voici les premières images du nouveau Microsoft Store

Windows 11 arrive avec un tout nouveau store. Au passage, Microsoft fait une offre plus que généreuse pour tenter d’attirer un maximum de développeurs sur son magasin.

C’était un des gros chantiers attendus de Windows 11, le Microsoft Store, boudé par les utilisateurs et les développeurs à cause de gros problèmes d’optimisations, va avoir droit à un lifting.

Pour aller plus loin

Windows 11 va officiellement intégrer les applications Android

Interface allégée

« Nous l’avons reconstruit, et nous l’avons reconstruit pour la vitesse », martèle Panos Panay lors de la présentation de la nouvelle version de l’OS de Microsoft ce jeudi 24 juin.

Source : Microsoft Source : Microsoft Source : Microsoft Source : Microsoft

Sur la base des images présentées par Microsoft, on peut effectivement constater que l’interface a été bien allégée. Elle ressemble davantage au Play Store de Google et hérite au passage des bords ronds de Windows 11.

Pour aller plus loin

Windows 11 : Microsoft laisserait la porte ouverte à des widgets tiers

En dehors du cosmétique, Panos Panay a indiqué qu’il souhaiterait que « toutes les apps dont vous avez besoin soient disponibles sur le nouveau Store », ce qui est loin d’être le cas.

100 % des revenus pour les développeurs

Pour ce faire, il a tendu une première main vers les développeurs en leur promettant que « toutes les technologies » pourront être amenées « facilement sur le store ». Qu’il s’agisse d’une app en « PWA, en Win32 ou en UWP » a énuméré Panos Panay, « nous la voulons sur le store ».

Microsoft n’a pas non plus oublié de parler gros sous. Et la firme de Redmond fait un beau pied de nez à ses concurrents en annonçant que si une entreprise veut utiliser son propre système commercial, Windows ne demandera pas de commission.

Windows 11 : toutes les nouveautés

Microsoft prend pour exemple le Creative Cloud d’Adobe, qui sert à installer les applications d’Adobe et à s’abonner.

Pour les autres qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas s’engager sur cette voie, Microsoft proposera aussi un système plus traditionnel qui passera par le store, bien entendu, mais sans communiquer de taux pour l’heure.

Pour aller plus loin

Windows 11 : on connaît sa date de sortie et son prix

Le géant américain a présenté d’autres nouveautés importantes : fraîchement introduit, Windows 11 constitue la plus grosse mise à jour depuis des années. Cette version de l’OS va également intégrer les applications Android, alors que l’app Xbox va accueillir nativement le Xbox Game Pass et le service Xcloud.