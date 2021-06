Windows 11 : Microsoft annonce sa plus grosse mise à jour depuis des années

Ce n'est pas une surprise, Microsoft a dévoilé Windows 11 au cours de sa conférence du 24 juin. Voici toutes les nouveautés qui accompagne cette mise à jour du système d'exploitation.

On l’avait aperçu grâce à la fuite récente, Windows 11 est désormais officiel. À l’occasion du Windows Event du 24 juin, Panos Panay a pris la parole avec son équipe pour dévoiler toutes les nouveautés de cette mise à jour majeure du système d’exploitation. Il s’agit d’une refonte complète de l’interface, apportant pour l’occasion de nombreuses autres nouveautés fonctionnelles.

Un nouveau design pour Windows 11

Ce n’est pas une surprise après la préversion publiée la semaine dernière, Windows 11 apporte une toute nouvelle interface pensée dans ses moindres détails pour créer une connexion émotionnelle entre l’utilisateur et son ordinateur. Tout a été conçu en ce sens : les textures, les couleurs, la transparence, les différents thèmes, les coins de fenêtres arrondis… Tout est mieux organisé et plus organique, le tout parfaitement lié par des animations beaucoup plus fluides que sur Windows 10.

Les différents thèmes du système ont également été revus pour offrir enfin une véritable variété, et notamment un thème sombre, très attendu par les utilisateurs de Windows.

Une meilleure gestion des espaces de travail

Sur PC, il n’est pas rare d’avoir de nombreuses applications ouvertes en simultané. Microsoft a donc décidé de revoir entièrement la gestion des fenêtres, mais aussi des espaces de travail. L’espace de travail peut donc être divisé en zones bien précises pour réorganiser facilement ses fenêtres.

Chaque « layout » est par ailleurs gardé en mémoire et peut être réduit en barre de tâches, puis ramené à l’écran en un seul clic. Cela fonctionne notamment dans le cas des écrans secondaires, très mal gérés sur Windows 10. Lorsque vous débranchez un écran, les fenêtres qui s’y trouvaient sont alors réduites en barre de tâches et reviennent automatiquement s’organiser comme elles l’étaient à l’origine lorsqu’on rebranche le moniteur.

La gestion des bureaux a également été améliorée pour segmenter les différentes parties de votre activité. Chaque bureau peut conserver son propre agencement et son propre thème. Parfait pour avoir un espace dédié à votre vie professionnelle, un autre pour votre vie personnelle et possiblement d’autres selon vos activités, comme pour le gaming.

Un espace Widgets

Windows 11 ressuscite les widgets au travers d’une page dédiée et entièrement paramétrable. On y retrouve la météo, les résultats sportifs, l’actualité selon vos préférences, etc. Chaque bloc peut être déplacé et redimensionné afin que vous puissiez avoir toutes les informations qui vous intéressent en un coup d’œil. Ce flux est géré par intelligence artificielle et fonctionne également en tactile.

Une utilisation à la souris ou au tactile

Toute l’interface a d’ailleurs été réfléchie pour fonctionner aussi bien à la souris qu’au tactile. En passant sur ce mode de contrôle, les icônes s’espacent légèrement pour faciliter la navigation et vous pouvez également utiliser les gestes disponibles sur trackpad directement sur votre écran. Ce format tablette peut également être tourné et s’adapter automatiquement à une vue portrait avec une rotation complète du système.

On retrouve également un clavier similaire à celui qu’on trouve sur mobile. Vous pouvez écrire en swipe, utiliser la barre d’espace pour contrôler le curseur, etc. Enfin, une reconnaissance vocale est intégrée pour dicter son texte, avec une reconnaissance automatique de la ponctuation et des commandes vocales permettant notamment la correction.

Les stylets ne sont pas oubliés non plus avec un retour haptique.

Et plus encore

Au-delà de cette refonte, Microsoft a annoncé d’autres nouveautés, comme une refonte du Windows Store, l’intégration des applications Android, une intégration de Teams rappelant fortement FaceTime et des améliorations au niveau du gaming.

Cette mise à jour sera disponible gratuitement dès cet automne.