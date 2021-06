Windows 11 va officiellement intégrer les applications Android

Lors de son Microsoft Event, la firme de Redmond a annoncé l'arrivée des applications Android sur le Microsoft Store.

Il était possible de faire tourner des applications Android sur Windows de différentes manières. On pouvait les émuler, les faire tourner nativement et également utiliser son smartphone. Avec Windows 11, Microsoft va beaucoup plus loin.

Windows 11 ❤️ Android

Windows 11 vient d’être présenté officiellement par Microsoft, ce n’est pas une surprise. Nous avions déjà accès à une version préliminaire depuis quelques jours. Néanmoins, Microsoft avait également prévu quelques annonces surprises.

Parmi ces dernières, le Microsoft Store va subir une grosse refonte. Le magasin d’apps de Microsoft accueillera toutes les applications Windows, et pas uniquement les apps UWA. L’autre surprise, de taille, est l’arrivée également des applications Android.

À l’image de l’App Store sur les Mac M1, Windows 11 pourra donc faire tourner des applications Android et on pourra également les retrouver sur le store officiel directement. Plus précisément, il s’agit d’un partenaire avec l’Amazon App Store.

Ce qui signifie que les jeux et apps Android de l’Amazon App Store seront également sur le Microsoft Store. Un store que vous pouvez déjà télécharger et installer sur votre smartphone Android et qui est une alternative au Google Play Store.

Par ailleurs, la firme de Redmond a aussi dévoilé les premières images du nouveau Microsoft Store.

