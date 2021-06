Windows 11 : comment suivre la conférence Microsoft Event

Voici comment suivre le Microsoft Event en direct, la conférence pendant laquelle l'OS Windows 11 (Sun Valley) va être présenté officiellement.

Ce jeudi 24 juin 2021, Microsoft va présenter Windows 11 — anciennement connu sous le nom de code « Sun Valley ». Pour l’occasion, et c’est normal, la firme de Redmond organise une conférence qui sera diffusée en direct.

Vous allez donc pouvoir découvrir en live les nouveautés de Windows 11 pendant le Microsoft Event.

Comment suivre la présentation de Windows 11 en direct

Au moment où nous publions cet article, plusieurs chaînes YouTube prétendent diffuser la présentation de Windows 11 en direct. Nous ne vous en conseillerons aucune, elles ne sont pas officiellement rattachées à Microsoft.

Pour suivre la conférence Windows 11 en direct, allez plutôt sur la page dédiée à l’événement sur le site de l’entreprise. Le show débutera à 17 heures (heure de Paris).

Encore mieux : retrouvez-nous sur la chaîne Twitch de Frandroid. Nous allons en effet commenter la conférence Windows 11 en direct afin de vous faire part de nos réactions à chaud.

En outre, vous pourrez aussi revenir ici sur cet article où nous vous ferons part de nos commentaires au fil de l’événement.

Les nouveautés attendues sur Windows 11

Pour rappel, nous avons déjà pu installer une préversion de Windows 11 — et dont l’authenticité a été confirmée — afin d’en découvrir quelques nouveautés. L’occasion de rappeler qu’il s’agit, en grande partie, d’une refonte esthétique de Windows 10.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

On peut ainsi souligner la possibilité de changer la taille de la barre des tâches, les nouveaux fonds d’écran, le mode sombre amélioré, le nouveau menu des widgets et des notifications, la barre de recherche repensée et la fluidité a priori améliorée.

Pour aller plus loin

Windows 11 : quelle est votre nouveauté préférée?

En outre, on a de bonnes raisons d’espérer un renouveau du Microsoft Store pour avoir enfin un magasin plus pertinent et une meilleure intégration des fonctions Xbox dans Windows 11. Pour le reste, Microsoft a sans doute quelques surprises imprédictibles sous le coude.