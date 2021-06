Windows 11 : notre tour des nouveautés en images et vidéos

Nous avons pu installer une préversion de Windows 11 et faire le tour de toutes les nouveautés. Menu démarrer, animations, changements, voici tout ce qu'il faut découvrir sur Windows 11.

La nouvelle a très rapidement fait le tour du web. Dans la soirée du 15 juin, à une semaine de la présentation de Microsoft, une préversion de Windows 11 a fait l’objet d’une fuite. Nous avons pu nous la procurer et l’installer sur un PC pour faire le tour des nouveautés avant l’heure. Attention, nous ne recommandons pas de chercher et d’installer cette version. D’une part pour des raisons évidentes de sécurité, puisqu’elle ne provient pas de Microsoft directement, mais aussi, car c’est une vraie version beta avec son lot de bugs.

Windows 11 ? Ça sort quand ? Cette beta sera disponible ?

Avant de faire le tour des nouveautés, rappelons un peu le contexte de cet article. Ce 24 juin 2021, Microsoft va présenter la prochaine version de Windows connu sous le nom de code Sun Valley. Son nom commercial sera Windows 11 et devrait marquer le début d’une nouvelle ère pour Windows.

La version que nous avons installée est la build 21996.1. C’est l’une des dernières préversions prévues avant la RTM. Autrement dit, le système approche déjà de sa version définitive avec cette version, même si certaines nouveautés externes au système lui-même, on pense au nouveau Microsoft Store notamment, sont absentes. Comme prévu, beaucoup des nouveautés que nous allons découvrir viennent en réalité de Windows 10X.

La première configuration

Au premier allumage d’une machine sous Windows 11, les utilisateurs découvriront également une nouvelle version des étapes de configurations. Fini le bleu sombre de Windows 10 et bienvenu à un thème beaucoup plus clair et des icônes colorées bien plus présentes pour accompagner le tout.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Nous avons fait une capture vidéo d’une machine virtuelle sous Windows 11 pour découvrir cette expérience. La vidéo manque de fluidité, mais le problème vient de notre machine virtuelle qui ne gère pas l’accélération graphique 3D.

D’après notre expérience, les étapes n’ont pas vraiment changé entre Windows 10 et Windows 11 : on configure son compte et les différentes options RGPD. Il s’agit surtout d’une refonte esthétique.

Le nouveau menu Démarrer : au centre et sans tuiles

La première nouveauté qui saute aux yeux, c’est le nouveau menu Démarrer de Windows 11. Par défaut on le retrouve au centre de l’écran et il se décale petit à petit vers la gauche en fonctions des applications ouvertes.

Ce menu change complètement de disposition si on le compare avec celui de Windows 10. Fini les tuiles dynamiques qui disparaissent définitivement. On retrouve une zone avec des applications ou des dossiers épinglés sous forme de simples raccourcis, et une zone de « recommandations » qui comprend essentiellement les dernières applications installées et les fichiers récemment ouverts.

Si vous n’êtes pas fan de l’emplacement du menu Démarrer au centre, et on vous comprend, pas de panique ! Un simple paramètre permet de le déplacer dans un coin de l’écran, là où il est beaucoup plus ergonomique de l’atteindre (coucou la loi de Fitts en design logiciel).

On remarquera aussi la séparation du menu Démarrer avec le reste de la barre des tâches et les coins arrondis qui seront désormais la norme sur ce Windows 11.

Un thème sombre réussi

Le choix entre le thème clair et le thème sombre est toujours là. Il s’accompagne ici parfaitement avec certains des nouveaux fonds d’écrans de Windows 11.

Les menus widget et notifications

Au début de l’année 2021, Windows 10 a reçu une mise à jour avec l’ajout d’un widget dans la barre des tâches pour proposer un résumé de l’actualité (avec Microsoft News) et de la météo.

Il ne s’agissait en fait que d’un point de départ pour Microsoft. On a désormais un vrai menu dédié aux widgets à l’instar de MacOS 11 ou dans une moindre mesure d’Android. Pour le moment, ce menu widget reste dédié à l’actualité et à la météo avec quelques options de personnalisation (sur les sources des actualités par exemple). Les applications ne semblent pas encore pouvoir y ajouter leurs propres widgets.

Le menu des notifications est toujours là, en bas à droite. Le fonctionnement est exactement le même que sur Windows 10, mais l’interface a été revue pour coller aux codes arrondis de Windows 11.

Recherche est applications préinstallées

Fini la barre de recherche héritée de Cortana dans la barre des tâches. On ne trouve désormais qu’une simple icône de recherche, que l’on peut également déclencher en tapant sa recherche après un appui sur la touche Windows.

Le menu n’a pas évolué en termes de fonctionnalités, mais la refonte esthétique fait beaucoup de bien. Fini les différentes teintes de gris en fond, on a désormais un menu unifié avec un effet translucide pour laisser apparaitre les couleurs du fond d’écran.

Les applications par défaut de Microsoft comme l’application Xbox bénéficient aussi d’une petite présentation lors du premier lancement. Ce panneau s’affiche pendant que le Microsoft Store vérifie que l’application préinstallée est bien la dernière en date. Cela permet de présenter à quoi sert l’application et de remettre une couche sur les services de la firme associés.

Nouveau logo Windows

Cette nouveauté est de l’ordre du détail, mais elle illustre la volonté de Microsoft de tourner une page. Windows 11 va bénéficier d’un nouveau logo. Comme on l’avait évoqué dans l’un de nos articles, ce logo se rapproche de celui de Microsoft et utilise le bleu de l’invitation du Windows Event.

Les nouveautés difficiles à montrer

Il y a des nouveautés qui sont malheureusement assez difficiles à montrer dans un article à l’écrit : l’expérience générale du système. Sur un PC portable un peu vieillissant, cette version beta tourne déjà très bien avec une extrême fluidité. Je ne pense pas que Windows 11 offre de meilleures performances que Windows 10 à machine égale, mais Microsoft a revu toutes les animations pour donner cette impression de fluidité et de modernité. Certains trouveront que l’on est dans le « subterfuge », d’après moi on est plutôt dans un système avec de meilleures finitions et qui pensent à l’expérience utilisateur plus sérieusement.

Dans le même ordre d’idée, Microsoft a refait les sons systèmes qui sont désormais plus doux et agréables que ceux de Windows 10. Même l’écran de démarrage bénéficie d’un petit bruit qui avait disparu avec Windows 10.

C’est toujours Windows 10, 8, 7, Vista et XP

Malheureusement, sur cette version beta, en grattant la surface on retrouve toujours les anciennes versions de Windows. Si l’on n’a aucun doute que la version définitive doive faire définitivement disparaitre ce qu’il reste de Windows 10 ou 8, on a plus de doutes concernant les anciens systèmes.

On pense ainsi au gestionnaire des tâches, au planificateur ou à l’ancien panneau de configuration qui sont toujours là.

Parmi ces applicatifs historiques de Windows, certains comme le panneau de configuration ont au moins le droit à de nouvelles icônes. C’est déjà bien.

Les absents de cette version beta

Si cette version beta approche de la version définitive, elle ne contient pas un Windows Feature Experience Pack à jour. De plus, Microsoft prépare des mises à jour importantes pour certaines applications d’ici à la sortie de Windows 11. Autrement dit, il reste des nouveautés à découvrir.

On pense notamment au Microsoft Store dont on attend une refonte complète pour l’été qui devrait permettre de corriger les graves problèmes de la boutique actuelle de Windows. Rappelons qu’en six ans, cette boutique est devenue cruciale pour le fonctionnement de Windows, puisque la plupart des applications Microsoft l’utilisent pour les mises à jour, mais qu’elle est toujours criblée de problèmes techniques à ce jour. Les joueurs du Xbox Game Pass sur PC en savent quelque chose. La refonte devrait permettre de corriger ces problèmes.

Que reste-t-il à découvrir au Windows Event ?

La fuite de cette préversion va forcément avoir un impact sur l’événement du Windows Event. Beaucoup des nouveautés présentées ici auraient dû être dévoilées pour la première fois le 24 juin 2021. Il reste toutefois de nombreux éléments à découvrir et la conférence sera très intéressante.

D’abord, ce sera l’occasion pour Microsoft de présenter sa vision de Windows 11 et d’expliquer le changement de nom. Surtout, on peut s’attendre à des annonces stratégiques pour accompagner ce changement d’ère : est-ce que Windows 11 sera gratuit ? Comment Microsoft veut-il promouvoir le nouveau Microsoft Store auprès des développeurs ? Les équipes de Panos Panay devront répondre à ces questions.