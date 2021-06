Windows 11 Sun Valley : confirmation du nom et fuite d’une préversion interne

Microsoft devrait bel et bien appeler la prochaine mise à jour de Sun Valley Windows 11. Une première build du nouveau système fait l'objet d'une fuite et en montre un peu plus.

C’est désormais une certitude, la prochaine version de Windows connue sous le nom de code Sun Valley et que Microsoft présentera le 24 juin s’appellera Windows 11. Évidemment, tant que Microsoft ne l’annonce pas officiellement, il reste la possibilité d’un changement de dernière minute, mais cela nous semble très peu probable à ce jour.

Les faisceaux convergent vers Windows 11

Microsoft a commencé à teaser le nom Windows 11 de façon plutôt subtile. Sur l’invitation officielle de l’événement du 24 juin, on peut voir que l’ombre projetée par la « fenêtre », n’est pas découpée horizontalement, comme pour former le nombre 11. C’est d’autant plus visible si l’on compare une image publiée le 7 avril par le compte officiel Microsoft Design qui sert de source d’inspiration pour l’invitation.

On y voit la même scène avec une ombre complète. Cette comparaison indique également que le bleu de l’invitation est un autre indice concernant Windows 11. D’après nos sources, ce bleu sera utilisé pour le logo, les images marketing et les codes de design de Windows 10. C’est sa couleur définissante.

C’est le même bleu qui apparaît sur cette image promotionnelle du nouveau Windows.

La fuite d’une build pointe vers Windows 11

Depuis plusieurs mois, Microsoft ne propose plus vraiment aux utilisateurs du programme Insider de tester réellement Sun Valley. La firme a repris son ancienne habitude de développer en interne ses nouveautés sans les dévoiler, avant d’impressionner davantage le 24 juin avec beaucoup de nouveautés à présenter d’un coup. Cela n’empêche pas les employés de la firme d’accéder à des build en avance, et de parfois publier des images qu’ils ne devraient pas publier.

C’est ainsi qu’une build mentionnant « ne pas prendre des captures d’écran de cette build » circule actuellement sur le web. Evan Blass l’évoque également dans un tweet pointant vers le nom Windows 11.

From the "Don't take screenshots of this build" department: a forthcoming Microsoft OS called Windows 11. — Evan Blass (@evleaks) June 3, 2021

On peut également mentionner ce tweet du journaliste Zac Bowden de Windows Central, qui laisse peu de place au doute.

SUN VA11EY — Zac Bowden (@zacbowden) June 3, 2021

En plus de ces sources, c’est désormais notre conviction, à Frandroid, que le nom du prochain système d’exploitation de Microsoft est bien Windows 11.

Les nouveaux paramètres de Windows 11

Nous avons pu nous procurer une capture d’écran d’une build avancée, mais pas finalisée, de Sun Valley. Le développement de cette mise à jour est d’ores et déjà très avancé, même si Microsoft n’a peu ou prou rien montré publiquement. Il faut s’attendre à une grande refonte graphique du système. Cette capture d’écran montre une réorganisation des paramètres de Windows 11.

Parmi les changements, on peut observer un système de menu similaire à ce que Microsoft Edge propose aujourd’hui et des icônes désormais colorées comparées à celles de Windows 10. Il s’agit d’une version en cours de développement et le résultat final pourrait être différent.

Pourquoi le nom Windows 11 est si important ?

Si l’on insiste autant sur le nom, c’est parce qu’il a une signification particulière pour Microsoft. En 2015, lors du lancement de Windows 10, la firme avait insisté pour dire qu’il s’agissait de la dernière version du système d’exploitation. Windows 10 serait mis à jour « à vie » comme un service. Un passage à Windows 11 est donc très significatif pour Microsoft. C’est probablement l’illustration la plus nette que l’équipe Windows a changé de direction et d’ère. Elle est désormais dirigée par Panos Panay qui veut probablement insuffler sa propre stratégie et son empreinte sur Windows avec ce changement.

Sur le fond, cela ne signifie pas pour autant que Windows 10 et 11 seront vraiment deux systèmes d’exploitation très différents. Windows 11 sera probablement toujours basé sur le kernel NT 10.0 et la mise à jour de Windows 10 vers Windows 11 devrait se faire gratuitement pour ne pas perdre l’énorme parc installé de machines sous Windows 10 en route. Ce dernier continuera d’être mis à jour par Microsoft en ce qui concerne les mises à jour de sécurité et les nouvelles technologies. Par exemple une mise à jour de DirectX serait proposée tout autant sur Windows 10 et 11.

Microsoft se prépare à dévoiler Windows 11 ce 24 juin 2021. La firme devra expliquer ce choix et le justifier avec des changements majeurs pour l’expérience utilisateur.