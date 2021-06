Sun Valley : Microsoft officialisera le nouveau Windows le 24 juin

Teasée depuis plusieurs semaines, par Satya Nadella lui-même, la nouvelle génération de Windows a désormais une date d’officialisation. Ce sera le 24 juin prochain à 17h (heure de Paris). Le projet Sun Valley va donc enfin devenir réalité.

La « prochaine génération de Windows » est vraiment en approche, comme le promettait Satya Nadella la semaine passée. Et Microsoft a officiellement donné une date d’intronisation.

Dans un tweet porté par Panos Panay, le papa de la gamme Surface et désormais des produits Windows, on apprend que Microsoft organisera un événement le 24 juin prochain à 17h (heure de Paris).

Une refonte sur le fond et la forme

Bye bye Sun Valley, le nom de code de la prochaine mouture du système d’exploitation. Et bye bye aussi sans doute Windows 10, six ans après son intronisation. Bonjour Windows (tout court) !

Le prochain OS de Microsoft promet des modifications importantes sur le fond et la forme, sur l’interface utilisateur (nouvelles icônes, ergonomie repensée…) comme les fonctionnalités (gestion de la batterie, notifications, etc.) ou même le Microsoft Store, afin de profiter du boom du marché du PC depuis plusieurs mois. La mise à jour majeure promise doit venir donner un coup de boost à Windows.

Si on attend d’en apprendre beaucoup de ce nouveau Windows qui doit tout révolutionner, l’invitation en dit aussi beaucoup. Cette fenêtre (Window en anglais) est un peu plus stylisée et un rayon de soleil la traverse pour venir se refléter sur le sol avec un effet visuel qui n’est pas exactement celui auquel nous sommes habitués en regardant le rendu final. Faut-il y voir le logo new look de Windows ? Probablement… La réponse officielle se fera le 24 juin.