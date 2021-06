Windows 11 : une préversion fuite et montre la nouvelle interface avant la conférence

Une build de Windows 11 a été publiée. Nous avons pu l'installer et découvrir sa nouvelle interface.

Coup de théâtre ! Alors que Microsoft a prévu de dévoiler Windows 11 (nom de code Sun Valley) dans les prochains jours, une préversion du système a été publiée sur des forums chinois. Nous avons eu l’occasion de l’installer et de chercher les nouveautés.

Sun Valley est bien Windows 11

La première information essentielle est le nom de cette version. Alors que l’on se demandait si Windows 10 pouvait survivre après 2025, cette build met fin au suspens : c’est écrit en gros caractères, il s’agit bel et bien de Windows 11, comme nous avions pu le confirmer le 4 juin.

Au premier regard, on note quelques nouveautés évidentes, qui pour certaines étaient déjà attendues. On peut citer pêle-mêle les icônes centrées sur la barre de tâche, le design tout en rondeurs, les éléments plus colorés, et plus encore. Bien sûr, il s’agit encore d’une préversion qui n’est pas destinée au grand public et on peut également relever plusieurs bugs, mais aussi des éléments qui n’ont pas changé et qui pourraient être susceptibles d’être profondément transformés d’ici au lancement officiel.

En attendant un tour d’horizon plus complet de cette build, voici quelques screenshots que nous avons pu réaliser :

La présentation officielle de Windows 11 est attendue pour le 24 juin. D’ici là, nous aurons eu le temps de fouiller davantage cette préversion pour découvrir un maximum d’informations à son sujet.