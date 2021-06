Windows 10 : Microsoft aimerait toujours terminer le support en 2025

À la veille de l'annonce du nouveau Windows, l'avenir de Windows 10 pose beaucoup de questions. Le support continuera jusqu'en 2025.

Lors du lancement en 2015, Microsoft a présenté Windows 10 comme une étape très importante dans l’histoire de la firme. Ce système devait mettre fin à la fragmentation des versions de Windows en étant continuellement mis à jour gratuitement comme un service, à l’image de ce que proposent Apple et Google avec iOS et Android.

Près de 6 ans plus tard, la firme se tient prête à dévoiler une nouvelle génération de Windows connu sous le nom Sun Valley ce 24 juin 2021. De quoi s’interroger sur la fin du support de Windows 10, mais rien n’a changé, contrairement à ce que certains sites peuvent indiquer.

Fin de support prévu en 2025

La page officielle du support de Windows 10 fait le tour du web depuis plusieurs jours. Elle indique que Windows 10 « prendra sa retraite » le 14 octobre 2025. Pour beaucoup, c’est la confirmation que l’on passera à Windows 11 d’ici là. Cette page n’a pourtant rien de nouveau et cette date de fin de support est publiée par Microsoft depuis le lancement de Windows 10 en 2015. Évidemment, dès cette année, la firme avait besoin de présenter aux entreprises et aux professionnels la date à laquelle son nouveau système d’alors ne serait plus mis à jour.

Le changement principal appliqué par Microsoft à sa politique de mise à jour concerne les versions intermédiaires. La firme abandonne beaucoup plus vite les versions de Windows 10 qui n’ont pas la dernière mise à jour majeure en date. Ainsi la version 1909 sortie en fin d’année 2019 est d’ores et déjà abandonnée par Microsoft et la version 2004 du début de l’année 2020 sera abandonnée avant la fin de l’année. On est sur un cycle de mise à jour bien plus rapide qu’à l’époque des Services Pack.

Si la page du support de Windows 10 n’est donc pas vraiment une découverte récente, il reste vrai que Microsoft compte bien terminer le support de Windows 10 d’ici à 2025. La firme semble bien partie pour changer de système d’ici à cette date, mais il ne faut pas oublier que Microsoft a par le passé déjà étendu ce genre de dates selon le parc installé.