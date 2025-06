Windows 11 gagne encore (et très lentement) du terrain auprès des joueurs PC

Le système d’exploitation de Microsoft a continué sa progression auprès des joueurs en mai 2025. Une situation qui n’a rien d’étonnant, d’autant plus en vue de la fin de carrière imminente de Windows 10.

Source : Microsoft

C’est devenu une tradition : chaque mois, Valve dévoile les statistiques matérielles des utilisateurs de sa plateforme de jeux Steam. L’occasion de prendre la mesure des habitudes des joueurs, et surtout d’avoir une vision précise des composants les plus utilisés actuellement à travers le monde. Le mois de mai 2025 n’échappe évidemment pas à la règle, et voici donc les observations que l’on peut en tirer.

Sans surprise, Windows demeure l’écosystème le plus prisé par les joueurs : il occupe toujours la tête du classement des OS, en étant installé sur 95,45 % des ordinateurs (-0,65 point par rapport au mois précédent). En deuxième position se trouve Linux, avec 2,69 % (+0,42 point), suivi de macOS avec 1,85 % (+0,23 point). Si Apple peine encore à convaincre malgré ses ambitions pour le gaming, Linux poursuit sa légère progression, notamment stimulée par le Steam Deck.

C’est surtout du côté de Windows qu’il convient de se pencher. Windows 11, la mouture actuelle de l’OS de Microsoft, continue à prendre une place plus imposante dans les statistiques recueillies par Valve, et est utilisé par 58,30 % des joueurs. Il s’agit toutefois d’une progression minime par rapport au mois dernier (+0,46 point), alors que Windows 10 ne cesse de perdre en part de marché pour n’en occuper plus que 37 % (-1,09 point).

Windows 11 reste l’OS le plus populaire chez les joueurs en mai 2025 // Source : Valve

Une lente progression qui pourrait être entachée par SteamOS ?

Si Windows 10, lancé il y a bientôt une décennie, perd autant en popularité, c’est pour de bonnes raisons. Il va en effet bientôt tirer sa révérence, Microsoft arrêtant son support logiciel cette année, en octobre 2025. Son successeur peut aussi s’avérer être une meilleure solution pour faire tourner des jeux, et continue de s’améliorer d’année en année sur cet aspect.

Cependant, le succès de Windows 11 pourrait être quelque peu entaché par un nouveau challenger : un certain SteamOS. Le système d’exploitation de Valve, basé sur Linux, s’avère plus performant sur la Lenovo Legion Go S, à tel point que Microsoft aurait quelque peu modifié son calendrier de sortie de sa propre console portable pour rattraper son retard.

Plus encore, SteamOS arrive progressivement sur davantage d’appareils. Si l’OS de Valve montre de belles prestations sur n’importe quelle machine, il se pourrait qu’il puisse convaincre de nombreux joueurs. Au moins ceux qui ne sont pas intéressés par les gimmicks actuels de Windows 11 (Copilot dites-vous ?), ou qui ne peuvent pas migrer vers la dernière mouture de Microsoft, faute de composants compatibles. Histoire à suivre, donc.

La RTX 4060, championne incontestable des cartes graphiques en 2025

Évidemment, les statistiques de Steam ne s’arrêtent pas aux systèmes d’exploitation. Les résultats de mai montrent que la RTX 4060 de Nvidia reste en tête des cartes graphiques les plus utilisées, juste devant la RTX 3060. Sur le podium de ce classement, la GTX 1650 conserve une troisième place honorable, et reste présente dans 3,33 % des systèmes.

AMD se positionne toujours bien derrière dans la course aux cartes graphiques avec une part de marché de 17,62 %. Sa référence la plus populaire, la Radeon RX 6600, n’occupe que 0,89 % des machines sondées. La firme de Santa Clara se débrouille toutefois toujours aussi bien côté CPU, et s’octroie 40,31 % de part de marché.

AMD s’octroie une place toujours plus confortable côté CPU // Source : Valve

Enfin, l’ordinateur gaming moyen possède toujours 16 Go de RAM (43 %), 8 Go de VRAM (33,67 %) et un processeur à 6 cœurs (29,79 %), à l’image de l’excellent AMD Ryzen 5 5600X. Côté résolution d’écran, le 1080p demeure la solution la plus populaire (55,35 %) face au 1440p (19,49 %).

