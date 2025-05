Copilot va enfin devenir utile dans Windows 11, mais pas tout de suite

Microsoft vient d’annoncer une flopée de nouvelles fonctionnalités pour son IA Copilot qui vont améliorer plusieurs facettes de Windows 11, comme la recherche et l’application de paramètres système.

En marge de l’annonce de ses nouveaux appareils Surface, Microsoft a annoncé l’arrivée de mises à jour et nouvelles fonctionnalités pour son IA Copilot au sein de Windows 11.

Plusieurs de ces nouveautés sont des améliorations des fonctionnalités annoncées ces derniers mois, comme la recherche boostée à l’IA, des nouveautés pour Click-to-do, ou encore de nouvelles possibilités pour Paint et Photos.

Mais surtout, l’intégration de Copilot à Windows va devenir plus profonde et pourra bientôt vous aider à changer vos paramètres via une simple requête.

Copilot s’intègre aux paramètres Windows

Ce fut l’une des grandes déceptions de Copilot à son lancement l’année dernière : l’impossibilité de changer des paramètres Windows 11 depuis la fenêtre de saisie de l’assistant. Et cette éventualité s’est définitivement envolée lorsque nous apprenions que la nouvelle version de l’application Copilot sur Windows était en réalité une web app.

La fonctionnalité va heureusement arriver au sein des paramètres Windows grâce à un « agent intelligent » qui comprendra les demandes en langage naturel des utilisateurs pour modifier la configuration de leur PC.

Il sera possible d’effectuer des requêtes comme « mon PC est trop bruyant » (pour changer le mode d’alimentation) ou « comment augmenter la taille de mon curseur », et l’agent recommandera les étapes appropriées ou pourra même effectuer les changements directement avec la permission de l’utilisateur.

Des nouvelles possibilités pour Click-to-do

Pour rappel, la fonctionnalité Click-to-do de Copilot permet d’effectuer des actions depuis n’importe quelle image ou texte affiché à l’écran. Elle permet notamment de retirer toutes les étapes nécessaires à l’édition d’un document ou même à son partage, pour rester concentré sur ses tâches.

Plusieurs nouveautés sont au programme. Elles incluent la possibilité de créer des listes à puces à partir de texte sélectionné, de demander à Copilot d’agir sur un texte ou une image, ou même d’utiliser Microsoft 365 Copilot pour lancer la rédaction d’un contenu sur Word.

D’autres fonctionnalités comme la programmation de réunions ou l’envoi de messages via Teams directement depuis un email reconnu seront également disponibles

La recherche Windows s’améliore

La recherche Windows sera aussi bien plus à même de trouver vos paramètres grâce à des requêtes en langage naturel. Le module permettra aussi de rechercher des applications sur le Microsoft Store sans avoir à le lancer. Plutôt pratique.

Enfin, l’explorateur Windows pourra aussi intégrer directement des fonctionnalités Copilot pour vos fichiers, afin de lancer en quelques clics le résumé d’un document, ou effectuer des retouches avancées depuis l’aperçu de vos images.

Pour les membres Insiders en premier

Toutes ces nouveautés viennent enrichir le panel d’outil de Copilot sur Windows 11, mais seulement sur les PC compatibles. Comme d’habitude, les mises à jour concerneront exclusivement les PC Copilot+ dotés de puce Snapdragon, avant d’arriver sur les modèles Intel et AMD.

Les différentes fonctionnalités seront d’abord disponibles en anglais pour les membres Windows Insiders avant d’être déployées plus largement pour tous les utilisateurs au courant de l’année.