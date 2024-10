Paint devient le cocréateur de vos dessins grâce au remplissage génératif

Avec sa mise à jour 24H2 pour Windows 11, Microsoft apporte une nouveauté notable à Paint. Toujours plus d’intelligence artificielle à l’évidence, avec une fonction de remplissage génératif, pour modifier ses images comme on le souhaite.

Source : Microsoft

C’est l’heure de la mise à jour 24H2, très attendue chez les utilisateurs de Windows 11. Au programme : toujours plus d’IA, toujours plus de Copilot. Dans les changements notables, il y a cet outil de remplissage génératif de Paint, qui intrigue.

Paint marche sur les platebandes d’Adobe Firefly

En mars 2023, Adobe présentait Firefly : son outil d’IA, qui en plus de simplement générer des images, peut composer avec les vôtres. L’idée : sélectionner une zone que l’on veut modifier avec la souris, et décrire textuellement les changements que l’on souhaite. Paint, après un an d’intégration de son générateur d’images, se met à la modification d’images par IA. Sa fonction se nomme « Generative Fill », ou « Remplissage génératif » en anglais.

Le « Generative Fill » de Paint // Source : Microsoft

L’outil ressemble assez à Adobe Firefly dans la vidéo de démonstration partagée par Microsoft. Bien que Paint ne concurrencera pas réellement Firefly en termes de « performances ».

On sélectionne la zone à modifier, on décrit ce qu’on veut et c’est tout. Dans l’exemple, c’est une peinture à laquelle on rajoute un phare en haut d’une falaise, en décrivant simplement « phare ». L’outil reconnaît le style d’image (photographie, peinture, illustration, image de synthèse) et semble s’y adapter. Pour chaque modification, on peut générer à la volée plusieurs versions, afin de choisir celle qui nous convient le mieux.

La fonction sera disponible gratuitement pour les utilisateurs de PC Copilot+ sous Windows 11 24H2.