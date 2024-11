Windows 11 : Microsoft déploie de nouvelles fonctions pour Paint et Notepad

Microsoft vient d’annoncer le déploiement de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle pour Paint et Notepad auprès des Windows Insiders des canaux Canary et Dev sur Windows 11.

Microsoft a déployé de nouvelles fonctionnalités sur deux de logiciels phares de Windows 11. Pour Paint (version 11.2410.28.0), Microsoft introduit « Generative fill », une fonction permettant aux utilisateurs de modifier et d’ajouter du contenu via des descriptions textuelles tout en préservant le style artistique existant.

Cette fonctionnalité sera initialement disponible uniquement sur les PC Copilot+ équipés de processeurs Snapdragon. La nouvelle fonction « Generative erase » permet quant à elle de supprimer des éléments indésirables d’une image et de combler automatiquement l’espace en s’inspirant du contexte environnant, une fonction accessible à tous les PC Windows 11.

Paint et Notepad ont droit à quelques nouveautés

Microsoft a également amélioré le modèle de diffusion de Cocreator pour des résultats plus rapides et plus qualitatifs sur les PC Copilot+. L’Image Creator, lancé l’année dernière, étend sa disponibilité à de nouveaux marchés, notamment la France, le Royaume-Uni, le Canada, l’Italie et l’Allemagne.

Du côté de Notepad (version 11.2410.15.0), l’innovation majeure est l’introduction d’une fonction de réécriture assistée par IA. Les utilisateurs peuvent désormais reformuler des phrases, ajuster le ton et modifier la longueur du contenu en quelques clics. Cette fonction est accessible via un clic droit, le menu ou le raccourci Ctrl + I, offrant trois variations du texte réécrit. Les performances de lancement de Notepad ont également été optimisées, avec une amélioration jusqu’à 55 % du temps de démarrage.

Ces nouvelles fonctionnalités s’inscrivent dans la feuille de route de Microsoft dédiée à l’IA pour Windows 11, annoncée en octobre. Le déploiement se fait progressivement, comme souvent, ce qui permet à Microsoft de collecter les retours des premiers utilisateurs avant une distribution plus large. La disponibilité est actuellement limitée à certains marchés clés, dont la France fait partie.