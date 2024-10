L’appli Photos de Windows 11 devient un outil de retouche encore plus puissant avec cette mise à jour

Microsoft lance une grosse évolution de Windows 11, la version 24H2. Elle s’accompagne de nouveautés dans les applications natives de l’OS, notamment dans Photos. Au programme : une gomme magique ainsi qu’une fonction d’upscaling.

Windows Photos // Source : Frandroid

La Visionneuse d’images de Windows 11 ne va plus servir qu’à visionner ses photos de famille. Dans le cadre de la mise à jour 24H2 de Windows 11, elle s’enrichit de deux nouvelles fonctionnalités, évidemment à base d’intelligence artificielle générative.

La gomme magique façon Pixel débarque sur Windows 11

On connaît bien la gomme magique sur les smartphones Pixel : elle permet d’effacer rapidement un élément dans l’arrière-plan d’une photo qu’on n’aime pas. Par exemple : une personne derrière soi dans un décor paradisiaque, ou bien une voiture qui gêne dans le cadre. Microsoft apporte cette fonctionnalité dans l’appli Photos.

L’outil de gomme de Photos // Source : Microsoft

Avec la souris, l’utilisateur sélectionne la zone à effacer et l’application se charge de générer l’arrière-plan. Cette fonctionnalité est proposée gratuitement sur Photos sans le moindre système d’abonnement ou de tokens.

De l’upscaling dans l’appli Photos

Autre évolution notable : l’upscaling. Microsoft Photos va être capable d’augmenter artificiellement la définition d’une image grâce à l’IA. Une fonction bien utile pour les photos floues ou pixelisées (typiquement celles que l’on peut prendre en soirée ou qu’on peut glaner sur Internet).

L’outil d’upscaling de Photos // Source : Microsoft

Dans la démonstration de la firme, un réglage permet d’augmenter la définition comme on le souhaite, jusqu’à 8 fois la taille d’origine. Attention : demander une définition bien plus élevée engendre plus de risques de déformations de l’image de base.

Et pour aller plus vite, ce sont bien les puces NPU des PC Copilot+ qui seront mises à contribution. Selon Microsoft, traiter une photo en 4K ne prendra que quelques secondes. Cet outil sera, lui aussi, gratuit.

Ces deux fonctionnalités seront disponibles dans la version 24H2 de Windows 11 et uniquement sur les PC labellisés Copilot+.