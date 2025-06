Grâce à la syndicalisation, ces employés Xbox obtiennent enfin une protection

Après deux ans de négociation, les employés de Zenimax ont trouvé un accord avec Microsoft pour obtenir de meilleurs droits.

Source : Melinda DAVAN-SOULAS

Les employés du secteur du jeu vidéo continuent de se mobiliser et de s’organiser dans une industrie où les affaires de harcèlement et les licenciements massifs deviennent monnaie courante. Après la création du premier syndicat américain du jeu vidéo AAA chez Activision, c’est maintenant au tour de Microsoft de plier et d’établir un contrat syndical avec les 300 employés chargés de l’assurance qualité chez Zenimax sous l’impulsion de la Communications Workers of America, indique Bloomberg.

De meilleurs droits

Selon les premières informations recueillies, les travailleurs de ZeniMax ont pu conclure un accord provisoire avec Microsoft après deux ans de négociations. On peut y lire que les employés de ZeniMax bénéficieront d’une augmentation de salaire de 13,5% à partir du 1er juillet 2025 ainsi que de nouveaux salaires minimums, précise Games Industry. Ce contrat protégera également les employés « contre les licenciements arbitraires et les procédures de réclamation ». De plus, il reconnaîtra les contributions des employés travaillant au sein de l’assurance qualité ainsi qu’un encadrement des outils liés à l’intelligence artificielle.

Une avancée pour les travailleurs

Pour le moment en attente, cet accord devrait être signé dans les prochaines semaines par les travailleurs. « Notre premier contrat est une invitation à l’action pour les professionnels du jeu vidéo du monde entier », a déclaré Jessee Leese, testeur QA de ZeniMax et membre du comité de négociation.

De son côté, Microsoft s’est également félicité pour cet accord, indiquant qu’il « représente une avancée significative et reflète un engagement partagé en faveur d’un dialogue constructif et d’un objectif commun de favoriser un lieu de travail positif ».