Boulanger propose une offre unique de 42 % sur le Nothing Phone (2), en pack avec une coque et une protection d’écran

Le Nothing Phone (2) est un smartphone original, noté tout de même 8/10, qui a plus d’un tour dans son sac et que vous retrouvez en pack avec deux accessoires pour 394,99 euros sur Boulanger.

Le Nothing Phone (2)

Lors de la sortie du premier Nothing Phone, la marque a surpris tout le monde en proposant une interface originale. Du nom de Glyph et se situant à l’arrière du smartphone, il s’agit d’un ensemble de LED qui s’allument de différentes façons en fonction des notifications et appels que vous recevez. Le tout avec un design futuriste, laissant apercevoir les composants et un OS qui ne manque pas d’innovations. Ici, il est question de la seconde itération du smartphone, que vous retrouvez en pack avec une coque transparente pour garder tout l’intérêt de l’interface Glyph et une vitre de protection pour protéger son intégrité physique. Le tout avec plus de 285 euros de remise chez Boulanger.

Les points forts du Nothing Phone (2)

L’interface Glyph offre vraiment un petit quelque chose en plus

Il est performant sans chauffer pour autant

L’OS Nothing y va aussi de sa proposition originale

Lorsqu’il est sorti en juillet 2023, le Nothing Phone (2), seul, dans une configuration identique à celle proposée ici, coûtait 679 euros. Boulanger le propose aujourd’hui en pack avec une coque et une protection d’écran pour 394,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Nothing Phone (2). Le tableau s’actualise automatiquement.

Le Nothing Phone (2) propose un design atypique

Dès le premier modèle, Nothing a mis la barre haute en termes de design. Le Phone (2) ne déçoit pas, à commencer par son interface Glyph au dos du téléphone. D’habitude, le dos est réservé à l’appareil photo et basta, on met une coque de protection, parfois avec un dessin pour l’habiller un peu, et on l’oublie. Ici, le Glyph est indispensable, la marque de fabrique du smartphone. Il s’agit de LED posées sous une vitre de protection qui vont s’allumer à différents moments. Quand vous recevez des notifications, un appel, ou autre.

Vous pouvez personnaliser les LED en fonction du type de notification reçue, ce qui vous permet de savoir en un clin d’œil ce qui vous attend, même quand il est posé avec l’écran face contre la table. Un bel écran, d’ailleurs, puisqu’il s’agit d’une dalle LTPO en flexible OLED de 6,7 pouces. Il affiche de la Full HD avec un taux de rafraîchissement adaptative qui va de 10 à 120 Hz. Le tout avec une luminosité maximale de 994 cd/m² en HDR, ce qui est dans la moyenne pour un smartphone de cette gamme.

Un système d’exploitation dans la veine du Glyph

Le smartphone mesure 162 x 76 x 8,55 mm pour 201,2 grammes. Il est un peu plus lourd que ses principaux concurrents, un poids justifié par les LED et cette vitre arrière qui lui ajoute ces quelques grammes. Il tourne avec un Snapdragon 8+ Gen1, 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire. Il délivre de bonnes performances sans chauffer, avec une autonomie d’une bonne journée et est compatible charge rapide 45W.

Côté photo, il propose une configuration assez simple, avec deux capteurs de 50 et 50 Mpx à l’arrière et 32 Mpx pour les selfies. L’absence de téléobjectif est regrettable, mais ne nuit pas à l’expérience générale. L’interface, elle, est aussi un vrai plus : Nothing OS 2.0 qui rappelle la Pixel Experience, avec des inspirations iOS 16. Le résultat est très agréable même s’il faut un petit temps pour en découvrir toutes les subtilités.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le Nothing Phone (2), il y a un test complet qui détaille tous les aspects de ce smartphone à votre disposition.

Pour voir où se situe le Nothing Phone (2) par rapport à d’autres smartphones, vous avez le guide d’achat des meilleurs téléphones du moment que vous pouvez consulter en cliquant ici.

