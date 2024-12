Boulanger régale avec cette super offre sur un pack Honor (smartphone + casque) à -38 %

Chez Boulanger, on ne fait pas les choses à moitié pendant les fêtes : le magasin brade l’excellent smartphone milieu de gamme Honor 200 et l’empaquète avec un casque Bluetooth à réduction de bruit active, le Honor Choice.

Honor 200 + Honor Choice // Source : Frandroid

Il arrive très souvent que chez Boulanger, on retrouve des packs comprenant des produits de la même marque. C’est le cas ici avec Honor, dans un lot très intéressant qui comprend le smartphone Honor 200, la version entre le Lite et le Pro, ainsi que le casque Honor Choice. Deux produits de 2024 qui offrent de bonnes performances dans leur domaine respectif et s’affichent aujourd’hui ensemble avec 250 euros de réduction.

Les points forts du Honor 200 et du Honor Choice

Des performances pouvant faire tourner n’importe quel jeu

Il affiche de belles performances côté photo

Une autonomie estimée à 80 h pour le casque Honor Choice

Seul, le casque Honor Choice coûte 199,90 euros et le Honor 200 coûte 399,90 euros. Le pack chez Boulanger coûte 649,99 euros quand il n’est pas en promo, et en ce moment vous pouvez vous le procurer à 399,99 euros, soit le prix du smartphone seul.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Honor 200. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone qui ne lésine pas sur les performances

Annoncé en 2024, le Honor 200 est un smartphone dit de milieu de gamme et disponible depuis le mois de juin. La marque réussi le pari de proposer un téléphone solide, compact et plutôt léger avec de bonnes performances grâce au processeur Snapdragon 7 Gen 3, accompagné ici de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage. De quoi pouvoir tout faire, des jeux, mais aussi bien sûr du streaming, des photos, des vidéos, aller sur les réseaux sociaux, etc.

Tout ça dans un boîtier de 161,5 × 74,6 × 7,7 mm pour 187 g, des dimensions dans la moyenne qui correspondent bien à son appellation de milieu de gamme. L’écran est une dalle OLED de 6,7″ qui affiche 2664 × 1200 pixels à 60 Hz maximum. On aurait aimé un peu plus, mais pour le prix, c’est honnête. Pour la batterie, elle a une capacité de 5 200 mAh avec charge rapide 100W. Enfin, côté photo, il est doté de 3 capteurs de 50, 50 et 12 Mpx pour filmer en 4K maximum.

Un casque à l’autonomie énorme

Avec le smartphone, vous avez donc un casque, parfait complément de ce produit. Vous le connectez en Bluetooth à n’importe quelle source audio et pouvez ainsi profiter d’un son puissant avec une autonomie qui va jusqu’à 80 h. Ça, c’est si vous n’utilisez pas la réduction de bruit active, cette fameuse option permettant de supprimer les bruits parasites pour vous concentrer au maximum, même lorsque vous n’écoutez pas de musique ou autre.

Le casque dispose d’un mode Jeu pour plonger au cœur de vos univers préférés et même discuter avec vos partenaires. Si jamais vous n’avez plus de batterie, il suffit de le brancher en USB-C pour le recharger ou vous pouvez continuer de l’utiliser en filaire. Par contre, dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de l’ANC. Un très bon casque donc, qui s’il ne s’élève pas au rang d’un Sony WH-1000XM5, s’en sort très bien, d’autant qu’il est offert dans ce pack.

Si vous souhaitez faire vous-même votre propre pack, vous pouvez aller vous servir dans nos guides d’achat : celui sur les meilleurs smartphones du moment, l’autre sur les meilleurs casques Bluetooth.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.