Le prix du Nothing Phone (2a) n’est jamais tombé aussi bas grâce à cette offre Boulanger

Le Nothing Phone (2a) reste un smartphone trĂšs attrayant malgrĂ© l’arrivĂ©e de son successeur. C’est une trĂšs bonne rĂ©fĂ©rence milieu de gamme, qui voit son prix passer de 349 euros Ă 251 euros seulement.Â

Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid

Si Nothing vient de dĂ©voiler le Phone (3a), son prĂ©dĂ©cesseur est un bon smartphone Ă conseiller. Il reste l’un des smartphones milieu de gamme Ă moins de 400 euros les plus intĂ©ressants du moment. Il sĂ©duit pour ses performances, son interface et son design, mais aussi son prix qui est plus avantageux avec 100 euros de rĂ©duction.

Le Nothing Phone (2a) plaĂźt toujours car …

C’est un smartphone vraiment attrayant grĂące au Glyph

Il offre de belles performances

Les widgets sont funs tout comme les options de Nothing OS 2.5

De base Ă 349 euros dans sa version 8 + 128 Go, le Nothing Phone (2a) est aujourd’hui remisĂ© Ă 251,99 euros chez Boulanger. Pour 50 euros de plus, vous avez la version 12 + 256 Go dans un pack avec un chargeur de 45W, une coque et des cordons Ă 351,99 euros.

La patte de Nothing

Sur le Phone (2a), Nothing reprend le look iconique proposĂ© sur ses premiers appareils. Il a donc un dos transparent qui donne l’impression que l’on voit les composants de l’appareil Ă travers une vitre, mais ici, il n’y a pas de verre, mais du plastique. C’est certes moins premium, mais la proposition est originale et rĂ©ussie. Quant au Glyph, ou plus prĂ©cisĂ©ment l’ensemble de LED qu’on trouve au dos, est toujours un Ă©lĂ©ment trĂšs attirant et surtout utile.

À l’avant, le Nothing Phone (2a) dĂ©voile une dalle Amoled de 6,7 pouces avec une large palette de couleurs trĂšs fidĂšles et une luminositĂ© satisfaisante dans la plupart des situations. Tout ça, sans avoir Ă aller dans les paramĂštres pour faire des modifications. On a mĂȘme droit Ă un taux de rafraĂźchissement Ă 120 Hz. Il ne lui manque que la technologie LTPO. À l’arriĂšre, il se compose d’un capteur principal de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 50 Mpx qui s’en sortent assez bien. On regrette toutefois le cĂŽtĂ© verdĂątre de la plupart des clichĂ©s.

De bonnes performances, avec Nothing OS aux commandes

Le Phone (2a) plaĂźt aussi pour son interface avec des widgets et des options de personnalisation bien pensĂ©s. Aujourd’hui, il profite de Nothing OS 3.0 basĂ© sur Android 15. Cette mise Ă jour apporte quelques nouveautĂ©s, comme une application Galerie native, qui donne accĂšs Ă des outils d’édition enrichis, mais aussi des fonctions IA.

Pour fonctionner efficacement, le tĂ©lĂ©phone de Nothing renferme un Dimensity 7200 Pro de MediaTek, Ă©paulĂ© ici par 12 Go de RAM. En jeu, c’est un vrai plaisir, et l’on peut enchaĂźner les parties avec une bonne qualitĂ© graphique. Et mĂȘme poussĂ© dans ses retranchements, le smartphone ne chauffe pas beaucoup. Pour terminer, le Phone (2a) offre une belle autonomie, mais n’est pas trĂšs bon en veille, puisqu’il perd beaucoup d’énergie au repos. CĂŽtĂ© recharge, on peut compter sur une puissance de 45 W, et la bonne nouvelle, c’est que le bloc secteur est inclus dans le pack.

Pour dĂ©couvrir plus d’informations, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test sur le Nothing Phone (2a).

