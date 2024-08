Nvidia aurait tourné la page de la carte graphique la plus populaire

La GeForce RTX 3060, reine incontestée des cartes graphiques sur Steam, pourrait bientôt perdre sa couronne. Des sources bien informées suggèrent que Nvidia a secrètement décidé de stopper sa production.

Les cartes graphiques n’ont pas une durée de vie « commerciale » très longue. Mais la RTX 3060 de Nvidia fait partie de ces exceptions.

Classement en août 2024 sur Steam

Actuellement en tête du classement des cartes graphiques les plus populaires sur Steam, elle pourrait pourtant bientôt tirer sa révérence. Du moins, si l’on en croit les dernières rumeurs.

Une fin de production dans l’ombre ?

Selon des informations rapportées par Bobatang, administrateur d’un forum technologique chinois, Nvidia aurait pris la décision de mettre un terme à la production de la RTX 3060.

Mais attention, ne vendons pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué ! Ces informations restent pour l’instant au stade de rumeurs, même si la source s’est déjà avérée fiable par le passé.

Pour comprendre l’ampleur de cette nouvelle, il faut se rendre compte de la place qu’occupe la RTX 3060 dans le paysage actuel du gaming PC. Avec une présence sur 5,88 % des machines des utilisateurs Steam, elle règne en maître sur le marché des cartes graphiques grand public.

Sa popularité ne semble d’ailleurs pas faiblir, puisqu’elle a même enregistré une hausse de 0,22 % le mois dernier.

Une décision stratégique ?

Mais alors, pourquoi Nvidia choisirait-elle d’arrêter la production d’un produit aussi populaire ? Plusieurs hypothèses peuvent être avancées.

Premièrement, les choses évoluent vite. Les fabricants doivent constamment innover pour rester compétitifs. En arrêtant la production de la RTX 3060, Nvidia pourrait chercher à pousser les consommateurs vers des modèles plus récents, comme la RTX 4060.

Deuxièmement, la gestion des stocks et de la production est un exercice d’équilibriste. Il est possible que Nvidia estime avoir atteint un point où continuer la production de la RTX 3060 n’est plus économiquement viable.

Enfin, cette décision pourrait s’inscrire dans une stratégie plus large de renouvellement de la gamme. En effet, Nvidia a déjà mis fin à la production de la RTX 3060 Ti en mai 2023, une information qui avait également été annoncée en avant-première par Bobatang.