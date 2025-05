SteamOS sur toutes les consoles ? Valve marque une étape importante

2025 sera l’année où SteamOS trouvera sa place ailleurs que sur le Steam Deck.

Depuis la présentation de la Legion Go S sous Steam OS, la chose est officielle : Valve va proposer l’excellent système du Steam Deck pour d’autres consoles. En bidouillant, c’est déjà possible sur une ROG Ally, mais Valve travaille à simplifier et optimiser les choses.

Cette semaine, la plateforme a passé un cap important avec l’arrivée du « nouveau système d’évaluation de compatibilité pour les appareils SteamOS ». Il s’agit en fait d’étendre le macaron « Deck Verified » aux autres consoles. Explications.

Savoir si un jeu tournera sur SteamOS

Rappelons tout d’abord que l’une des forces du Steam Deck et de SteamOS est le programme Deck Verfied de Valve. Il permet aux développeurs de jeux d’indiquer facilement un niveau de compatibilité avec le Steam Deck.

Pour aller plus loin

« Il y a 12 ans de travail pour en arriver là » : interview de Pierre-Loup Griffais, développeur de SteamOS, l’OS phare du Steam Deck

Une façon de filtrer l’immense boutique Steam pour trouver des jeux qui tourneront parfaitement sur une console portable comme le Steam Deck.

Avec l’arrivée d’autres consoles, avec caractéristiques différentes tant au niveau des contrôles manettes, que de la puissance calcul, Valve doit ouvrir un peu plus ce programme.

Avec ce nouveau programme étendu, les développeurs pourront indiquer si leurs jeux sont compatibles avec SteamOS, mais aussi les fonctionnalités correctement prises en charge sur la console portable. En effet, certains jeux font appel à des programmes externes qui peuvent poser un problème sur SteamOS, comme un système anti-triche.

Les jeux déjà compatibles avec le Steam Deck seront automatiquement indiqués comme compatibles SteamOS. D’après Valve, cela comprend plus de 18 000 titres.

Attention toutefois, contrairement au programme Deck Verified, il n’est pas question ici de savoir comment un jeu se comportera en terme de performances sur les consoles. Valve ne souhaite, en effet, pas se mettre à tester des milliers de jeux sur des dizaines de consoles différentes.