On sait quand SteamOS arrivera sur vos consoles portables préférées

C’était une demande récurrente des joueurs depuis le lancement du Steam Deck : pouvoir profiter de SteamOS sur d’autres machines. Valve a finalement décidé d’exaucer ce souhait.

Asus ROG Ally avec Bazzite/SteamOS // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

C’est une annonce qui va ravir les possesseurs de consoles portables PC : Valve a confirmé que SteamOS sera officiellement disponible sur les appareils tiers dès mars 2025.

L’écosystème du gaming portable va changer, jusqu’ici, il était divisé entre le Steam Deck et ses concurrents sous Windows.

Comme on l’a expliqué, le Lenovo Legion Go S sera le premier appareil non-Valve à bénéficier officiellement de SteamOS. Une version bêta du système d’exploitation sera disponible avant même le lancement de cette nouvelle console.

Les deux versions de la Lenovo Legion Go S, Windows 11 en blanc, SteamOS en violet. // Source : Frandroid

Cette ouverture devrait rapidement s’étendre à d’autres appareils, avec l’Asus ROG Ally en première ligne, Valve ayant déjà intégré la prise en charge de ses boutons dans SteamOS l’année dernière.

Valve a tenu à rassurer les utilisateurs : pas question de fragmenter l’écosystème. Les mises à jour seront déployées simultanément sur toutes les machines, pour garantir une expérience unifiée. Les correctifs de pré-cache des shaders, essentiels pour optimiser les performances des jeux, seront également disponibles sur tous les appareils compatibles.

Une alternative déjà disponible : Bazzite OS

En attendant le déploiement officiel de SteamOS, les utilisateurs impatients peuvent se tourner vers Bazzite OS, une alternative open-source qui a déjà fait ses preuves. Notre expérience sur le ROG Ally équipé du processeur Z1 Extreme s’est révélée particulièrement concluante, on a obtenu une stabilité et des performances remarquables.

Cette solution transitoire permet déjà de profiter des avantages d’un système d’exploitation optimisé pour le gaming portable, tout en bénéficiant d’une compatibilité étendue avec le matériel existant.