SteamOS bientôt sur ROG Ally ? Valve s’apprête enfin à déployer son système star sur d’autres consoles

Valve va bientôt apposer un badge « Powered by SteamOS » sur les consoles intégrant nativement le système auparavant réservé au Steam Deck. Une nouveauté qui ouvrirait aussi la porte à l’installation de l’OS sur n’importe quelle machine compatible.

Le déploiement de SteamOS sur d’autres consoles portables que le Steam Deck est une arlésienne digne de Valve. Le système, basé sur la distribution Arch Linux, fait des merveilles sur la machine depuis 2022.

Sur la console PC portable est certes moins puissante que ses concurrentes comme l’Asus ROG Ally ou la Lenovo Legion Go, ces dernières restent freinées par Windows 11 et son manque d’optimiser pour ce format toujours plus populaire.

Cela fait des années que Valve a promis la mise à disposition de SteamOS pour les autres constructeurs de consoles, tant celui-ci est un argument massue pour son Steam Deck. Et il semblerait qu’une annonce soit imminente si on en croit une récente mise à jour de la documentation de Steam.

Des appareils « Powered by SteamOS » bientôt sur le marché ?

C’est SteamDB (via Notebookcheck) qui a repéré la discrète mise à jour au sein des recommandations relatives à la marque Steam. Dans un document .PDF qui détaille les différents logos à apposer sur les jeux et le matériel supportant Steam, on peut voir l’apparition d’un nouveau logo « Powered by SteamOS » pour tout le « matériel fonctionnant avec le système d’exploitation SteamOS, mis en œuvre en collaboration Valve »

Ce logo sera visiblement apposé sur tout matériel qui « exécutera SteamOS et démarrera dans SteamOS lors de la mise sous tension du dispositif ». Les constructeurs pourront donc faire appel à Valve pour travailler sur la compatibilité de leur socle technique avec l’OS et ainsi pouvoir en faire un véritable argument marketing.

D’autres mentions parlent d’un badge « Steam compatible » pour tous les périphériques PC étant compatible avec Steam. La firme exige dans ce cas un logo Steam, un bouton menu, des contrôles gyroscopiques et trackpads à retour haptiques sensibles à la pression, à l’instar du Steam Deck.

Alors que Valve a très récemment mis à jour ses pilotes pour être compatibles avec l’Asus ROG Ally, on imagine que l’installation d’une image SteamOS sera alors simplifiée sur n’importe quelle autre console ou même ordinateur. Il faudra cependant veiller à la compatibilité des différents composants avec SteamOS.