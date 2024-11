Windows 11 : la barre des tâches deviendra encore plus pratique avec cette mise à jour

Windows déploie une nouvelle mise à jour pour son système d’exploitation permettant à ses utilisateurs d’avoir accès à des informations importantes directement depuis leur barre de tâches.

Microsoft continue d’enrichir son expérience utilisateur. Après avoir annoncé à ses utilisateurs qu’ils pourront effectuer certaines mises à jour sans redémarrer leur machine, Windows s’attaque cette fois-ci à la barre de tâches pour y intégrer de nouvelles informations regroupées sous l’appellation « Microsoft 365 Companions ».

Tout à portée de clic

À l’occasion de sa conférence Ignite qui a lieu à Chicago cette semaine, Microsoft dévoile de nouvelles fonctionnalités pour son système. Sur scène, Pavan Davuluri, vice-président en charge de Windows et de ses produits, a notamment présenté l’expérience « Microsoft 365 Companions ».

« Nous allons intégrer dans Microsoft 365 Companions, vos contacts, vos fichiers et votre calendrier à votre barre de tâches afin que vos données soient à portée de clic », indique Davuluri.

Si Microsoft, n’est pas revenu plus en détail sur cette fameuse expérience, au vu des premières images obtenues lors de la conférence, on pourrait se retrouver avec une nouvelle panoplie de widget qui seraient intégrés nativement à la barre de tâches.

The Verge nous indique que la fenêtre de présentation n’est pas sans rappeler, les panneaux que l’on pouvait retrouver pour l’application « Mobile connecté » avec cette capacité à pouvoir interagir directement avec une liste de contact vocalement, mais également à l’écrit.

Reste à savoir avec quelles applications ces « compagnons » seront compatibles. Si l’on peut penser immédiatement à Teams ou Outlook pour les contacts et le calendrier, on peut espérer pouvoir personnaliser un peu plus ces outils, mais pour ça il faudra attendre une sortie officielle.