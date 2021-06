Windows 11 : Microsoft intègre nativement le Game Pass et xCloud à l’app Xbox

Lors de sa de conférence dédiée à Windows 11, Microsoft a montré à quel point le gaming était important pour lui. La prochaine version de l’OS va notamment intégrer le Xbox Game Pass et xCloud à travers l’application Xbox.

Microsoft va renforcer la place du gaming au sein de la prochaine version de son système d’exploitation Windows 11. La firme de Redmond a effectué une série d’annonces lors de sa conférence du jeudi 24 juin. Parmi les nouveautés les plus importantes, l’intégration native du Xbox Game Pass au sein de l’application Xbox.

Le service xCloud s’invite aussi à la fête

Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service d’abonnement donnant accès à un très large catalogue de jeux en perpétuelle évolution en échange d’une facturation mensuelle. Celui-ci s’invite donc au cœur de l’expérience Windows 11 pour jouer à des titres PC maison, mais aussi ou ceux développés par Bethesda — racheté par Microsoft en septembre 2020 — et d’autres partenaires comme EA.

Le géant américain va encore plus loin en ajoutant son service de cloud gaming Xbox Cloud Gaming à l’application Xbox. Jusqu’à présent, il fallait passer par un navigateur pour en profiter, comme sur les appareils iOS et macOS.

Amélioration automatique des titres en HDR

Microsoft s’est également appuyé sur son savoir-faire en matière de consoles de dernière génération notamment pour reprendre quelques idées intéressantes comme l’intégration d’un mode Auto HDR à Windows 11. Cela permettra aux jeux compatibles d’afficher plus de profondeur d’image grâce à une palette de couleurs améliorée et davantage de luminosité. Le mode HDR, pour High Dynamic Range, rend ainsi l’expérience gaming plus réaliste.

Ni les développeurs ni les joueurs n’auront quoi que ce soit à faire. La fonction se chargera automatiquement d’améliorer les titres conçus sous DirectX 11 et supérieur pour qu’ils passent du SDR (Standard Dynamic Range) au HDR. Plus de 100 jeux en profiteront, parmi lesquels Rocket League et Doom 64.

Une expérience plus rapide

Microsoft promet enfin une plus grande rapidité globale grâce à Direct Storage, là aussi inspiré de la Xbox. En clair, les jeux vont pouvoir se charger directement sur la carte graphique.

Sachez que de nombreuses nouveautés relatives à Windows 11 ont aussi été dévoilées, comme l’intégration des applications Android au nouvel OS de Microsoft. Sa date de sortie a enfin été révélée par les équipes de l’entreprise.