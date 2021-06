Windows 11 : on connaît sa date de sortie et son prix

Windows 11 est à nos portes. L'OS de Microsoft a été présenté officiellement jeudi. On connaît désormais ses nouveautés, mais également sa disponibilité et son prix.

Microsoft a confirmé officiellement ce jeudi le nom de la prochaine version de Windows : Windows 11. Après des mois de teasing, des allusions au numéro 11 et une fuite géante de Windows 11… le nouveau système d’exploitation de Microsoft est officiel.

L’objectif principal de Windows 11 est une simplification de l’interface utilisateur Windows, accompagnée d’un nouveau Microsoft Store, d’améliorations des performances et du multitâche. Microsoft va intégrer un nouveau menu Démarrer et de très nombreuses évolutions visuelles et fonctionnelles.

Prix et disponibilité de Windows 11

Windows 11 sera disponible dès cet automne sous la forme d’une mise à jour gratuite pour les PC sous Windows 10 et les versions antérieures. Comme le précise Microsoft, la migration vers Windows 11 se fera de la même manière qu’une mise à jour de Windows 10. Pour les nouveaux PC, il faudra continuer à acheter sa licence Windows comme toujours.

Nous aurons certainement l’occasion de tester plusieurs versions préliminaires jusqu’à l’arrivée de la version finale du système d’exploitation de Microsoft. Un outil gratuit est proposé, Health Check, pour évaluer les performances de votre ordinateur avant d’installer Windows 11.

La décision de Microsoft de mettre à jour Windows maintenant n’est pas un hasard. Les ventes de PC ont explosé au cours de la dernière année alors que la pandémie a bouleversé des milliards de vies. Au point que de nombreuses pièces d’ordinateur, dont les cartes graphiques évidemment, sont difficiles à trouver de nos jours.

S’il n’y avait pas eu les pénuries d’approvisionnement, les analystes pensent que les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables auraient enregistré, sur la période 2020-2021, les ventes les plus élevées jamais mesurées.