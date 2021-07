Les Huawei P50 et P50 Pro sont officiels, avec Snapdragon 888 et zoom jusqu’à x100

Huawei a annoncé en Chine ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Huawei P50 et P50 Pro. Au programme, Snapdragon 888 et zoom numérique jusqu'à x100.

L’annonce était attendue pour ce jeudi, Huawei n’aura finalement pas manqué à l’appel. Sans surprise, le constructeur chinois a annoncé ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Huawei P50 et Huawei P50 Pro.

Comme c’est le cas depuis maintenant deux ans, les deux nouveaux smartphones du groupe chinois ne sont pas compatibles avec les services mobiles de Google. Néanmoins, pour la première fois depuis de longues années, Huawei s’est associé à un partenaire bien connu des constructeurs de smartphones pour le processeur de ses deux smartphones. Il faut dire que les Huawei P50 et P50 Pro embarquent tous les deux une puce Snapdragon 888 de Qualcomm. Le fabricant de SoC a en effet obtenu, en novembre dernier, l’autorisation pour travailler avec le constructeur chinois. Néanmoins, seuls les modèles 4G du Snapdragon 888 sont proposés. Le Huawei P50 n’est ainsi compatible qu’avec la 4G tandis que Huawei décline son Huawei P50 Pro en 4G — avec un Snapdragon 888 — et en 5G — avec un Kirin 9000.

Du côté des caractéristiques, les deux smartphones sont assez proches. On va retrouver dans les deux cas un écran avec une définition pour le moins originale de 2700 x 1224 pixels. Le Huawei P50 affiche quant à lui une diagonale de 6,5 pouces et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, contre 6,6 pouces et 120 Hz pour la déclinaison Pro.

Une version Pro avec un zoom numérique x100

Pour la photo aussi, les deux téléphones de Huawei utilisent le même tronc commun. Sur les deux modèles, on va ainsi retrouver un bloc photo au dos avec :

Appareil grand-angle de 50 Mpx, équivalent 23 mm (f/1,8)

Appareil ultra grand-angle de 13 Mpx, équivalent 16 mm (f/2,2)

Néanmoins, les deux smartphones vont se distinguer sur le module photo avec téléobjectif.

Alors que le Huawei P50 profite d’un appareil de 12 mégapixels avec un objectif équivalent 125 mm (f/3,4), un zoom optique x5 et un zoom numérique x50, le Huawei P50 Pro va encore plus loin grâce à un capteur de plus haute définition. L’appareil utilisé pour le zoom profite ainsi d’un capteur photo de 64 mégapixels et d’un objectif équivalent 90 mm (f/3,5). De quoi lui permettre de proposer un zoom optique x3,5 pouvant monter en numérique jusqu’à x100. Comme pressenti, le Huawei P50 Pro est également doté d’un quatrième appareil photo au dos. D’une définition de 40 mégapixels, il s’agit d’un module monochrome avec une optique grand-angle pour apporter plus de détail dans les scènes. Une solution que Huawei avait déjà utilisée il y a plusieurs années, avec le Huawei P9.

De la charge rapide 66 W pour les deux modèles

Aux côtés du processeur, on va retrouver 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour le Huawei P50, et 8 ou 12 Go de RAM avec 128, 256 ou 512 Go de stockage pour la déclinaison Pro. Qui dit smartphone plus grand dit également batterie plus volumineuse et le Huawei P50 Pro ne fait pas exception à la règle. Alors que le Huawei P50 profite d’un accumulateur de 4100 mAh, le Huawei P50 Pro embarque une batterie de 4360 mAh. Pour les deux versions, Huawei a intégré de la charge rapide compatible jusqu’à 66 W.

Pour l’heure, les Huawei P50 et P50 Pro n’ont été annoncés qu’en Chine. On ignore encore quand le constructeur compte les lancer en Europe. Sur son marché domestique, Huawei a lancé les deux smartphones à différents tarifs selon les configurations :