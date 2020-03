Prise en main du Huawei P40 : un format génial pour combler l’absence de Google

Introduction

Découvrez notre prise en main du Huawei P40 fraîchement officialisé. Le smartphone offre un format agréablement petit sans faire trop de compromis par rapport à son grand frère le modèle Pro. Il n'a toutefois pas droit non plus aux services Google.

Le Huawei P40 a été présenté officiellement avec les P40 Pro et P40 Pro+. Découvrez ici notre prise en main de ce téléphone pour savoir ce qu’il réserve de prime abord.

Notons que nous ne reviendrons pas sur plusieurs éléments déjà abordés dans notre prise en main du Huawei P40 Pro pour nous concentrer avant tout sur les spécificités de ce plus petit modèle.

Fiche technique du Huawei P40

Modèle Huawei P40 Version de l'OS Android 10 Q Interface constructeur Emotion UI Taille d'écran 6.1 pouces Définition 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 422 ppp Technologie OLED SoC Kirin 990 Puce Graphique (GPU) ARM Mali G76 Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mpx

Capteur 2 : 16 Mpx

Capteur 3 : 8 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K@60 IPS Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.1 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 3800 mAh Dimensions 71.1 x 148.9 x 8.5mm Poids 175 grammes Couleurs Noir, Or, Bleu Prix 285€ Fiche produit Voir le test

Prise en main réalisée avec un P40 prêté par Huawei la veille de l’annonce officielle.

Petit format agréable

On l’a dit juste au-dessus, le Huawei P40 est plus petit que les autres smartphones de cette nouvelle série. On se retrouve ainsi avec des dimensions contenues de 148,9 x 71,06 x 8,5 mm. Cela suffit à loger un écran plat OLED de 6,1 pouces au format 19;5:9 — contre une dalle incurvée plus grande et légèrement plus longiforme sur les déclinaisons Pro.

En plus de cela, le Huawei P40 est aussi relativement léger en ne pesant que 175 grammes. Il passe donc très bien dans la main et même s’il est toujours difficile de parler de téléphone compact au-delà de la barre des 6 pouces, ce modèle a vraiment de quoi plaire aux utilisateurs et utilisatrices préférant les petits formats.

Le dos du Huawei P40

L’effet « wahou » est moins présent sur le P40 classique que sur les autres versions, mais n’allez pas croire qu’il n’a pas son petit charme. Son écran notamment occupe une très grande partie de la surface avant. C’est appréciable, mais cela ne suffit toutefois pas à supprimer les bandes noires assez épaisses tout autour de la zone d’affichage. Notez aussi que le Huawei P40 a lui aussi une bulle assez large dans le coin supérieur gauche pour loger le capteur photo frontal et ce qui s’apparente à un capteur TOF en soutien.

À l’arrière, le modèle que nous avons reçu profite d’un coloris Silver Frost au traitement satiné qui évite de trop marquer les traces de doigt. Ajoutez à cela les beaux reflets et l’aspect agréable de la texture dans la paume de la main. Difficile de passer à côté du module photo qui, même s’il ne loge « que » trois capteurs et un flash LED, reste un gros rectangle vertical en haut à gauche tout en étant un peu protubérant.

Le lecteur d’empreintes est placé dans l’écran, assez haut pour être facilement accessible. Pas de nouvelle de la prise jack sur ce téléphone qui se contente donc d’un port USB-C. Notons aussi un défaut qu’il ne faut pas oublier : le Huawei P40, contrairement à ses grands frères, profite seulement d’une certification IP53 qui ne suffit pas à assurer son étanchéité.

Enfin, on en a rapidement parlé, l’écran de 6,1 pouces profite d’un affichage OLED de belle facture et d’une définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels) avec une résolution de 422 pixels par pouce. Il ne profite cependant pas du mode 90 Hz.

Triple capteur photo arrière

Trois capteurs sont à l’honneur sur le Huawei P40. On a ainsi le même capteur principal de 50 mégapixels (f/1,9) très large avec sa taille de 1/1,28 pouce et un filtre RYYB (rouge, jaune, jaune, bleu) conçu en partenariat avec Leica qui lui permet d’offrir plus de détails, une meilleure dynamique, un traitement des couleurs optimisé et de bonnes performances en faible luminosité.

Sur le P40, il est également possible de prendre des photos en plein format à 50 mégapixels. Le téléphone jouit aussi des fonctionnalités intelligentes permettant d’offrir plusieurs outils de retouche après la prise de vue et notamment d’effacer un passant non voulu dans l’arrière-plan de votre image.

Le reste de la configuration change sur le Huawei P40 par rapport au modèle Pro. Il n’y a pas de capteur ToF et il faut composer avec un téléobjectif de 8 mégapixels (f/2,4) au zoom optique x3 (au lieu de x5) et pouvant aller numériquement jusqu’à x30 (au lieu de x50). L’ultra grand-angle, lui, a une définition de 16 mégapixels (f/2,2).

Pour les selfies, vous avez un capteur de 32 mégapixels (f/2,0). Comme évoqué plus haut, ce dernier est accompagné de ce qui semble être un capteur ToF.

Un écosystème sans Google

Comme sur le P40 Pro, les services Google n’ont pas leur place sur le Huawei P40. Il faudra donc composer avec les Huawei Mobile Services et l’AppGallery. La marque chinoise promet d’avoir bien peaufiné son expérience utilisateur pour que vous ne regrettiez pas l’univers de la firme de Mountain View. Il nous faudra un test plus poussé pour savoir si la mission est accomplie.

Sachez sinon que vous profitez ici d’une interface EMUI 10.1 basée sur Android 10 avec une option MeeTime qui permet de passer sans problème de votre téléphone à un PC Huawei pendant vos appels vidéo. Aussi, il y a un mode sombre (très sombre), un système de navigation par gestes et plusieurs options pour personnaliser votre expérience.

Performances et autonomie du Huawei P40

Le Kirin 990 très puissant est toujours de la partie ici et il est associé à 8 Go de RAM. En termes de puissance pure, le téléphone ne devrait rencontrer aucun souci. Il faut aussi savoir que le Huawei P40 à un espace de stockage de 128 Go (extensible).

Pour la batterie, on est sur une capacité de 3800 mAh compatible avec une charge rapide de 22,5 W. L’autonomie devrait être au rendez-vous connaissant les bons scores de Huawei en la matière sur ses précédents modèles.

La 5G pour tous les P40

Le Huawei P40 est compatible avec le réseau 5G et avec toutes les bandes de fréquences 4G françaises. Le Wi-Fi est aussi de la partie tout comme le support de l’eSIM.

À cet égard, sachez aussi que vous pouvez intégrer deux nanoSIM ou une seule nanoSIM et une nano Memory card, le format propriétaire de Huawei pour l’extension de stockage.

Prix et disponibilité du Huawei P40

Le Huawei P40 en France va être vendu au prix conseillé de 799 euros à partir du 21 avril sur les sites e-commerce et à partir du 4 mai dans les magasins physiques. À la commercialisation du smartphone, une offre spéciale est mise en place jusqu’au 31 mai avec une remise immédiate qui fait passer le tarif à 649 euros et des écouteurs Huawei Freebuds 3 offerts.

Pendant la période de précommande qui commence aujourd’hui et s’étale jusqu’au 20 avril, la même remise immédiate est proposée, mais c’est une montre Huawei Watch GT 2 qui vous sera offerte avec le produit.