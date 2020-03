Huawei P40 et P40 Pro : comment suivre la conférence en direct

Ce jeudi 26 mars, Huawei va dévoiler ses nouveaux P40 et P40 Pro à 14 heures. Voici comment suivre cette conférence.

Après plusieurs mois de rumeurs et de fuites, les Huawei P40 et P40 Pro seront présentés aujourd’hui, le 26 mars 2020 à 14 heures, heure française. Si l’évènement vous intéresse, suivez-le en direct ici même.

Quand et comment suivre la présentation des Huawei P40 ?

Comme toujours, la conférence Huawei du 26 mars est diffusée en direct à partir de 14 heures sur YouTube. Vous pouvez donc la suivre (en anglais) ici :

Vous retrouverez également sur cette page un liveblog réalisé par notre équipe afin de vous repartager en français les informations données lors de cette présentation, ainsi que nos sentiments et analyses sur le sujet.

À quoi faut-il s’attendre ?

On connait déjà beaucoup des Huawei P40 et P40 Pro. Côté design, Evleaks nous a déjà dévoilé certains visuels marketing de ces téléphones, montrant un module photo « domino », comme c’est désormais la norme en 2020. Il semblerait par ailleurs que chacun des deux smartphones soit décliné en 6 coloris différents, même s’il n’est pas sûr que nous puissions profiter de tous.

Au niveau des caractéristiques techniques, on s’attend à un SoC Kirin 990, une compatibilité 5G et des écrans de 6,1 ou 6,2 pouces pour le P40, et 6,5 ou 6,7 pouces pour le P40 Pro.

Le plus intéressant est bien sûr à chercher au niveau de la photo. On retrouve 3 optiques au dos du P40 et 5 à l’arrière du P40 Pro. Les configurations exactes de ces modules ne sont néanmoins pas encore connues. On peut toutefois s’attendre à un zoom optique x10 sur le modèle le plus onéreux, pouvant monter jusqu’à x50 en zoom hybride.

Enfin, pour ce qui est du prix, Huawei pourrait revoir ses tarifs à la baisse cette année pour contrebalancer l’absence de l’écosystème Google Play. Rendez-vous à 14 heures pour nous en assurer.