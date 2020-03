Huawei P40 vs Samsung Galaxy S20 : quel est le meilleur smartphone petit format ?

Huawei vient d'officialiser son P40, un smartphone au format relativement compact qui vient faire face directement au Samsung Galaxy S20. Mais lequel des deux smartphones a le plus d'arguments à faire valoir ? C'est ce qu'on va voir en comparant point par point les caractéristiques des deux téléphones.

Huawei vient tout juste de présenter officiellement son dernier smartphone haut de gamme, le Huawei P40. Accompagné des P40 Pro et P40 Pro+, il s’agit du modèle le plus petit de la gamme avec son écran de 6,1 pouces. De quoi venir concurrencer le Samsung Galaxy S20 présenté le mois dernier et doté d’un format similaire. Mais lequel des deux smartphones a les meilleurs arguments à faire valoir ? C’est ce qu’on va voir en comparant les caractéristiques des deux téléphones point par point.

Fiches techniques des Huawei P40 et Samsung Galaxy S20

Des designs pour les petites mains

De prime abord, les smartphones de Samsung et de Huawei prennent une approche similaire. En façade, on retrouve ainsi pour les deux modèles un écran au format relativement proche avec un bulle. Néanmoins, les différences s’arrêtent là.

En effet, si le Huawei P40 propose un écran de 6,1 pouces avec un double module photo positionné en haut à gauche ainsi qu’un écran plat, sans bords incurvés, ce n’est pas le cas de son concurrent de chez Samsung. Le Galaxy S20 intègre un écran un peu plus grand, de 6,2 pouces, avec un seul poinçon placé en haut au milieu, et des bords incurvés.

La face avant du Huawei P40 Le dos du Huawei P40

Au dos en revanche, les deux appareils adoptent une philosophie similaire. On retrouve en effet un dos avec le seul logo de la marque dans les deux cas ainsi qu’un module photo en forme de rectangle positionné en haut à gauche. De quoi placer dans les deux cas trois appareils photo.

On notera par ailleurs que le Huawei P40 est légèrement plus lourd que le Galaxy S20, avec 175 grammes contre 163. Le stockage peut être étendu dans les deux cas, mais uniquement avec une carte Nano Memory chez Huawei. Enfin, si le Galaxy S20 est certifié IP68 pour l’étanchéité, le Huawei P40 n’est certifié que IP53 contre les éclaboussures.

60 Hz contre 120 Hz

On l’a vu, les deux appareils intègrent des écrans assez proches en termes de format : 6,1 pouces pour le Huawei P40 et 6,2 pouces pour le Samsung Galaxy S20. On peut cependant noter quelques différences en termes de caractéristiques.

En effet, du côté du Huawei P40, on retrouve un écran Oled de 6,1 pouces avec une définition de 2340×1080 pixels. Un format légèrement allongé au ratio 19,5:9 et qui propose une résolution de 422 pixels par pouces.

De son côté, la dalle du Samsung Galaxy S20 est plus définie encore avec sa définition de 3200×1440. Elle propose donc un format plus long, de 20:9, ainsi qu’une bien meilleure densité de 566 pixels par pouces. Autre avantage de l’écran du Samsung Galaxy S20 par rapport au Huawei P40 : il peut afficher jusqu’à 120 images par seconde là où le P40 est limité au 60 Hz.

Avec ou sans Google ?

Du côté du logiciel, les deux smartphones embarquent nativement Android 10, mais avec des surcouches et une expérience utilisateur bien différente. Chez Huawei, le P40 profite de l’interface EMUI 10.1 sans les services Google. Le smartphone n’intègre donc ni Google Maps, ni le Google Play Store, ni Gmail. À la place, Huawei mise sur ses propres services mobiles, les HMS, et sa boutique d’applications, l’AppGallery.

Du côté de Samsung, le Galaxy S20 embarque l’interface One UI 2.0, une interface particulièrement efficace, proposant de nombreuses options de personnalisation, un design seyant et une navigation assez simple sans trop d’entrées dans les menus. Surtout, le Samsung Galaxy S20 profite bel et bien de l’ensemble des services Google et de toutes les applications intégrées au Google Play Store.

990 pour l’Exynos et le Kirin

Samsung et Huawei en sont désormais au numéro 990 de leurs puces respectives. Il faut dire que les deux constructeurs ont la particularité de proposer des puces maison sur leurs smartphones haut de gamme.

Il s’agit de l’Exynos 990 pour le Samsung Galaxy S20, et du Kirin 990 pour le Huawei P40. Ces deux SoCs sont en retrait en termes de puissance par rapport au Snapdragon 865, mais même entre les deux modèles, il y a quelques différences. Dans l’ensemble, selon nos benchmarks, c’est bel et bien l’Exynos 990 qui est le plus performant des deux, notamment dans les jeux 3D.

En plus des performances de calcul et de la puissance graphique, le Samsung Galaxy S20 embarque 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage en UFS3.0. Le Huawei P40 ne propose quant à lui que 8 Go de RAM, toujours associée à 128 Go de stockage.

Deux triple capteurs photo différents

Pour les deux smartphones, on retrouve une configuration similaire pour le module photo arrière avec trois caméras. Voici la configuration du Samsung Galaxy S20 :

Appareil grand-angle de 12 mégapixels, f/1,8

Appareil ultra grand-angle de 12 mégapixels, f/2,2,

Appareil de 64 mégapixels, f/2,0 utilisé pour le zoom

Le smartphone de Samsung ne propose pas de véritable téléobjectif, mais un appareil photo avec une définition de 64 mégapixels dans lequel on viendra zoomer numériquement. De quoi permettre un zoom sans perte à x3 ou x4, mais guère au-delà.

Pour aller plus loin

Le zoom des Galaxy S20

De son côté, le Huawei P40 adopte un module photo nettement plus classique au dos :

Appareil grand-angle de 50 mégapixels (f/1,9)

Appareil ultra grand-angle de 16 mégapixels (f/2,2)

Appareil zoom x3 (x30 numérique) de 8 mégapixels (f/2,4)

On a donc droit à une configuration plus traditionnelle avec une optique dédiée pour chacun des appareils photo. Il faudra tester le Huawei P40 pour savoir ce que son module caméra a dans le ventre, mais on peut déjà noter que le smartphone propose bien davantage de précision sur le papier que le modèle de Samsung. Pour les selfies, le Galaxy S20 intègre un capteur de 10 mégapixels (f/2,2) quand le Huawei P40 profite d’une caméra de 32 mégapixels (f/2,0) mieux définie et plus lumineuse sur le papier.

Le Huawei P40 devrait être plus endurant

L’autonomie est une notion trompeuse. On pourrait être tenté de penser qu’elle ne dépend que de la capacité de la batterie. Et à ce petit jeu, c’est le Samsung Galaxy S20 avec son accumulateur de 4000 mAh qui prendrait la tête face aux 3800 mAh du Huawei P40.

Pourtant, l’autonomie globale d’un smartphone est également fonction du SoC qu’il embarque ainsi que de la gestion logicielle des applications. Et à ce petit jeu, Huawei nous a montré ces dernières années combien ses smartphones étaient efficaces. Surtout, le Galaxy S20 propose une autonomie famélique et c’est là l’un de ses principaux défauts.

On notera néanmoins que le Huawei P40 ne propose pas de charge sans fil alors que c’est bel et bien le cas du Galaxy S20 qui peut se targuer en plus de proposer une charge sans fil inversée.

Prix et disponibilité des Huawei P40 et Samsung Galaxy S20

Le Huawei P40 sera disponible dans le commerce à partir du 21 avril, mais est d’ores et déjà disponible en précommande. Il sera commercialisé uniquement en version compatible 5G, au prix de 799 euros.

De son côté, le Samsung Galaxy S20 est disponible depuis le 13 mars dernier au prix de 909 euros pour la version 4G, et 1009 euros pour la version 5G.

Conclusion

Sur le papier, le match est serré entre le Huawei P40 et le Samsung Galaxy S20. Les deux appareils ont de beaux arguments à faire valoir comme l’écran et l’interface logicielle chez Samsung ou la qualité photo et l’autonomie chez Huawei. On notera cependant que le P40 est proposé à un prix plus attractif que le Galaxy S20.

Néanmoins, il faudra encore patienter quelque temps pour savoir lequel des deux smartphones est véritablement le meilleur. Le temps notamment de réaliser un test complet du Huawei P40 et de se rendre compte si une expérience sans les services Google est vraiment viable. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre test du Samsung Galaxy S20 et notre prise en main du Huawei P40.